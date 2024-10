L’ex-femme de Hugh Jackman avait des doutes sur Sutton Foster à l’époque de leur émission à Broadway : rapports

L’ex-femme de Hugh Jackman, Deborra Lee-Furness, aurait eu des « soupçons » à propos de Sutton Foster et de son mari de longue date alors qu’ils travaillaient ensemble à Broadway. Leur projet The Piano Man a duré de décembre 2021 à janvier 2023. Suite à cela, Jackman a demandé le divorce, mettant fin à ses 27 ans de mariage avec Furness. Récemment, Foster a également annoncé sa séparation d’avec son ex-mari Ted Griffin après 10 ans de mariage. L’ex-femme de Hugh Jackman, Deborra Lee-Furness, soupçonnait son lien avec Sutton Foster lors de leur spectacle à Broadway. (@@RealHughJackman/X)

Furness se méfiait de Foster et Jackman

Des sources ont révélé au Daily Mail : « Deborra-Lee avait des soupçons lorsque Hugh a commencé à travailler avec Sutton. Leur relation n’est pas un secret pour elle. La source a ajouté qu’elle souhaitait être « exclue du récit ». Ils ont déclaré au média : « Elle ne va pas aborder ce sujet ni parler contre Hugh. Lorsqu’ils ont divorcé, ils ont accepté de garder privé tout ce qui s’était passé pendant leur mariage », comme le rapporte le New York Post.

Un deuxième initié a révélé : « Le temps est passé pour Hugh de pleurer son divorce et maintenant Sutton a fini sa relation, ils se rapprochent de la rendre officielle. » La source a ajouté : « Ils ne vont pas le faire avaler à tout le monde. Ils sont devenus des amis proches tout en travaillant ensemble et ont pu se confier sur leurs problèmes individuels.

Jackman respecte sa relation passée

Ils ont souligné que Jackman avait toujours « un immense respect » pour son ex-femme. La source a poursuivi : « Ils ont des enfants et c’est ce qui est important pour eux deux. Ils réparent ce qu’ils peuvent et ne diront jamais du mal les uns des autres. Furness et Jackman partagent deux enfants issus de leur mariage.

Au moment de leur divorce, l’ancien couple a déclaré à People : « Nous avons eu la chance de partager près de trois décennies ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant. » Ils ont ajouté : « Notre parcours est désormais en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre croissance individuelle. Notre famille a été et sera toujours notre plus grande priorité. Nous entreprenons ce prochain chapitre avec gratitude, amour et gentillesse.