L’ex-femme de Hrithik Roshan, Sussanne Khan, présente un nouveau membre de la famille et partage une vidéo virale – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi : Sussanne Khan, ex-femme du dieu grec de Bollywood Hrithik Roshan, est une fervente utilisatrice des médias sociaux. Elle est allée sur Instagram récemment et a publié une vidéo présentant leur nouveau membre de la famille. Attendez! Avant que vous ne sautiez le coup, ce n’est que d’un nouveau chiot dont nous parlons.

La créatrice d’as, Susanne Khan, a présenté le plus récent ajout à la famille – un chiot nommé Malibu Khan. Elle a écrit en légende : Présentation de Malibu Khan… notre nouveau chiot.. #bichonfrise #no8 #mylittlepudding #houseofkhan #suzqpawpack merci ma chérie @iamsonalibendre

Elle en a même remercié sa meilleure amie Sonali Bendre, qui a répondu en disant un énorme ‘Merci’.

Malibu Khan est peut-être un nouvel ajout, mais le chiot est si adorable que des amis célèbres tels qu’Anaita Shroff Adajania, Sophie Choudry, Seema Khan et Abhishek Kapoor, entre autres, n’ont pas pu résister à accueillir l’animal mignon.

Récemment, Susanne Khan a partagé une vidéo d’elle chanter une reprise de la chanson populaire « Wonderwall » d’Oasis et son ex-mari Hrithik Roshan a été stupéfait par sa performance. Il a commenté la vidéo en disant « Bien joué » et a ajouté un emoji applaudissant à côté.

Sussanne et Hrithik ont ​​eu un mariage de conte de fées le 20 décembre 2000. Cependant, le couple s’est séparé en décembre 2013 et leur divorce a été finalisé en novembre 2014. Le duo a la chance d’avoir deux fils, Hrehaan et Hridhaan.

Ils continuent à rester en bons termes les uns avec les autres et élèvent les enfants ensemble.