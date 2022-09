L’ex-femme de Hrithik Roshan, Sussanne Khan, critique le film de l’acteur et le qualifie de “l’un de mes préférés…”

Hrithik Roshan et Saif Ali Khan, le thriller d’action Vikram Vedha, ont déjà reçu des critiques élogieuses de Bollywood, et même l’ex-femme de Hrithik, Sussanne Khan, est impressionnée par le film.

Sussanne a regardé la réalisation de Pushkar et Gayatri et a partagé l’expérience sur ses réseaux sociaux. Suzzanne a écrit : « RA RA RA RA… Rooooom c’est de loin l’un de mes films préférés !!! Superrrrbly captivant et plein de Thrillssss !! va être un énorme BLOCKBUSTER.”

Voici l’avis de Sussanne sur Vikram Veda







Plus tôt, l’épouse de Saif Ali Khan, l’actrice Kareena Kapoor Khan et le père de Hrithik Roshan, Rakesh Roshan, se sont adressés à leurs réseaux sociaux respectifs pour partager leur opinion sur le thriller d’action. Kareena Kapoor Khan a profité de son histoire Instagram et a écrit en appréciation du film, “Meilleur film, meilleurs acteurs, meilleure histoire, meilleurs réalisateurs, quel film (plusieurs emjois de cœur et de feu), blockbuster.” Le père de Hrithik, le cinéaste Rakesh Roshan a écrit sur Twitter, “J’ai vu Vikram Vedha TERRIFIC crédit au réalisateur, aux acteurs et à l’équipe WOW!”

LIS: Vikram Vedha: Kareena Kapoor Khan, Rakesh Roshan critique Saif Ali Khan-Hrithik Roshan vedette thriller d’action

Vikram Vedha est un remake officiel en hindi d’un film tamoul portant le même titre, qui mettait en vedette R Madhavan et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux. L’original et le remake ont tous deux été écrits et réalisés par Pushkar-Gayatri. Depuis la première bande-annonce de Vikram Vedha, le film a généré suffisamment de buzz et suit les premières tendances, le film devrait collecter Rs 13-15 crores vendredi.

L’expert commercial Sumit Kadel a prédit les chiffres de la journée d’ouverture de Vikram Veda. Il a même déclaré que la réservation à l’avance pour le film était moyenne et que la réservation sur place jouerait un rôle crucial dans l’ouverture. Sumit a écrit: “La vente anticipée est inférieure à la moyenne jusqu’à présent, elle devrait s’intensifier aujourd’hui et demain … La réservation de places dans les centres de masse sera cruciale pour le jour d’ouverture de 15 cr + ₹.” Vikram Veda sortira en salles le 30 septembre.