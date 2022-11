L’ex-femme de D.Wade tourne le bloc et répond à ses allégations

Si vous pensiez que le drame entre Dwyane Wade et son ex-femme, Siohvaughn Funches-Wade était terminé, détrompez-vous ! Siohvaughn a riposté à D.Wade et a déclaré que ses commentaires étaient “complètement faux”.

Nous avons signalé plus tôt cette semaine que Dwyane Wade avait publié une longue réponse à Siohvaughn qui avait allégué dans un dossier judiciaire qu’il “essayait de gagner de l’argent” grâce au “changement de nom et de sexe” de leur fille transgenre Zaya.

“Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte par la Cour pour déterminer les demandes de changement de nom et de sexe de l’enfant mineur”, lisent les documents selon The Blast. “L’enfant mineur a quinze ans et demi” et Dwyane “est bien placé pour profiter du changement de nom et de sexe de l’enfant mineur avec diverses entreprises par le biais de contacts et d’opportunités de marketing, y compris, mais sans s’y limiter, des accords avec Disney”. “Je crains que (Dwyane) ne fasse pression sur notre enfant pour qu’il aille de l’avant avec le changement de nom et de sexe afin de capitaliser sur les opportunités financières qu’il a reçues des entreprises.”

Une fois que les nouvelles sont parvenues à D.Wade, il s’est rendu sur Instagram pour répondre aux allégations.

“Puisque cela doit être la nouvelle façon d’être parent, je suppose que je dois répondre à ces allégations ici, ce qui est vraiment dommage”, a écrit Wade dans la déclaration partagée sur son Instagram personnel. “Pendant que je suis en voyage dans notre patrie, l’Afrique, j’ai reçu un message sur les réseaux sociaux me disant que j’obligeais notre enfant de 15 ans à être quelqu’un qu’elle n’est pas et à faire quelque chose contre sa volonté. Ce sont des allégations graves et préjudiciables qui ont blessé nos enfants. » “Alors qu’aucun d’entre nous n’est surpris par la tentative de Siohvaughn de combattre l’identité de Zaya et sa tentative inébranlable de traîner mon nom dans la boue, je suis très déçu qu’elle trouve continuellement des moyens de se centrer sur SES besoins, sans tenir compte de ses enfants.” il ajouta. « Ce rapport est sorti pendant que Zaya était en classe. C’est une enfant qui a maintenu un GPA de 4,0 dans les classes d’honneur tout en naviguant dans toute cette attention et ces débats non sollicités et nuisibles sur son sexe et sa sexualité de la part de ceux qui se sont engagés à ne pas l’écouter, encore moins à la connaître. “Je pense que nous devons continuer à grandir en tant que parents et comprendre que la vie de nos enfants ne nous concerne pas seulement”, a-t-il déclaré. « Nous ne les avions pas pour être une mini version de nous. Ils vont devenir ce qu’ils sont dans ce monde, et c’est à nous de le découvrir.

Il a évoqué la mauvaise coparentalité, l’identité de Zaya étant la sienne et a terminé sa déclaration par un avertissement sévère à la femme qui, selon lui, est son 14e avocat.

«Je ne vais pas m’asseoir sur mes mains cette fois et lui permettre de se moquer de mon dévouement envers ma famille. La grande route est à court de biens immobiliers. Mon avocat sera en contact et bonne chance au 14e avocat alors qu’ils essaient de démêler ce livre de mensonges qui leur a été vendu.

Alors qu’il semblait que Dwyane avait eu le dernier mot, son ex-femme a riposté dans une interview avec DailyMail.com. et a déclaré que ses enfants ressentaient la “douleur atroce de leurs parents” lors du divorce et a déclaré que les commentaires de son ex-mari étaient “complètement faux et très blessants”.

Elle a rassuré DailyMail que cette situation concerne entièrement leur enfant et non elle. Elle pense que leurs enfants “ne peuvent pas se protéger et se protéger” car le monde est “aux premières loges de vos échecs”. Elle a également déclaré qu’elle voulait protéger ses enfants des “événements tragiques” qui se déroulent sous les feux de la rampe.

Elle aborde le mal et les dommages qu’il fait à leurs enfants.

“Premièrement, ces déclarations sont complètement fausses, et deuxièmement, elles sont très blessantes. Non seulement à moi-même, mais plus important encore à mes enfants, qui sont aussi humains et sujets à la douleur et à la douleur que tous les autres enfants, quel que soit le mode de vie qui leur a été accordé.

Elle continue d’appeler D.Wade pour qu’il réponde publiquement.

« Eux aussi, comme beaucoup d’autres enfants, ont connu la douleur atroce et les défis uniques que les enfants subissent lorsque leurs parents sont divorcés. Je n’ajouterai pas à cette douleur en répondant maintenant publiquement avec des commentaires malveillants ou remplis de haine à Dwyane, malgré sa décision de dire ces contrevérités nuisibles à mon sujet.

Elle continue avec…

“Dwyane est toujours le père de mes enfants et pour le bien de mes bébés, je choisis de m’abstenir de parler négativement de lui. Si j’avais quoi que ce soit à lui dire publiquement, ce serait une seule chose : « Je lui pardonne encore. Ce ne serait qu’une chose, parce que cette affaire ne concerne pas lui, ni moi, il s’agit d’un enfant qui, autrement, ne peut pas se protéger et se protéger des conséquences négatives qui englobent le fait de vivre sa vie à la vue du monde. «Oui, le monde regardera vos triomphes, mais ils seront également aux premières loges de vos échecs. Il y a d’innombrables adultes célèbres adultes qui ont vécu cela et ont subi de graves conséquences résultant de l’anxiété, de la dépression et d’autres ne sont plus avec nous parce qu’ils se sont suicidés sous cette pression et cet examen publics.

Elle a terminé sa déclaration en soulignant les devoirs et les privilèges qu’elle a en tant que mère envers leurs enfants.

“J’ai à la fois le mandat et le privilège de protéger mes enfants de ces événements tragiques, ainsi que de la myriade d’autres choses négatives qui ont tendance à affecter ceux qui vivent sous les feux de la rampe, mais le temps me manquera pour les mentionner tous.”

D.Wade semble assez indifférent aux déclarations récentes et le prend pour le gramme en Namibie, en Afrique.

Pensez-vous que Dwyane répondra cette fois? Son ex-femme a-t-elle tort de répondre ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!