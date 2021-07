L’ex-femme du double tueur d’enfants notoire Colin Pitchfork l’a traité ce soir de « monstre ».

La femme, qui a deux enfants avec le meurtrier, a déclaré que les « crimes horribles » du démon sexuel avaient eu un « impact massif » sur sa vie.

Le double meurtrier d’enfants Colin Pitchfork devrait sortir de prison Crédit : Rex

Lynda Mann était l’une de ses victimes

Evil Pitchfork, 61 ans, devrait sortir de prison ce week-end à la fureur de ses victimes.

Il a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 30 ans après avoir violé et étranglé Lynda Mann et Dawn Ashworth, 15 ans, dans le Leicestershire dans les années 1980.

Monster Pitchfork a été jugé apte à être libéré par la Commission des libérations conditionnelles en mars de cette année malgré l’indignation des familles de ses victimes.

La famille « horrifiée » de Lynda a prévenu « qu’il tuera un autre enfant » après sa libération.

MONSTRE

Pitchfork a été mis en cage au HMP Leyhill, une prison ouverte à Wotton-under-Edge, Gloucestershire,

Son ancienne épouse Carole a déclaré: «Je n’ai jamais parlé en 33 ans parce que tout ce que je dis serait glorifié et je ne vais pas changer d’avis maintenant.

« Cela ne servirait à rien. »

Mais elle a décrit Pitchfork, qu’elle a épousé en 1981 alors qu’il était boulanger, comme un « monstre ».

CRIMES HORRIBLES

S’exprimant depuis son domicile dans le Leicestershire, elle a déclaré: « Mes amis proches et les personnes avec qui je travaille, qui ont besoin de savoir, savent que nous étions mariés. »

Elle a déclaré que ses fils adultes ne parleraient jamais de leur père et avaient refusé les demandes d’interviews.

Carole a déclaré qu’elle n’avait pas été informée par les autorités que Pitchfork – qui a changé son nom en David Thorpe – était en liberté conditionnelle, affirmant qu’ils n’auraient « aucune raison » de l’alerter.

Mais elle était au courant des reportages des médias et de la controverse entourant sa liberté imminente après plus de trois décennies.

Carole était sa femme depuis seulement deux ans lorsque Pitchfork a commis son premier meurtre en novembre 1983 à l’âge de 22 ans.

Il ne devrait plus jamais marcher libre pour respirer de l’air frais. Kath Eastwood, la maman de Lynda Mann

Son procès a appris qu’il avait laissé son bébé dormir dans sa voiture pendant qu’il violait et tuait Lynda dans le village de Narborough avant de rentrer chez lui et de mettre le garçon au lit.

Trois ans plus tard, en juillet 1986 à Enderby, à un peu plus d’un kilomètre et demi de la scène de son premier crime, il a violé et assassiné Dawn.

Les meurtres ont marqué la communauté locale très unie.

Carole les a décrits comme des « crimes horribles » et a déclaré qu’ils avaient eu « un impact énorme sur ma vie ».

Elle ne se demanderait pas si son ex-mari – le premier meurtrier à avoir été condamné à l’aide de preuves ADN – devrait être libéré ou non.

Carole a ajouté : « Je n’ai aucun contact avec lui, le seul contact que j’ai eu c’était par la justice quand j’étais en train de divorcer.

« J’essaie de vivre ma vie du mieux que je peux. »

« IL FERA ENCORE LA GRÈVE »

En tant que double tueur diabolique, préparé pour sa libération, le partenaire abattu de la mère de Lynda Mann, Kath Eastwood, a déclaré cette semaine qu’ils avaient « perdu notre combat » et étaient « horrifiés qu’il se libère ».

Le mois dernier, Kath, 72 ans, a déclaré à propos du meurtrier de sa fille : « Il ne devrait plus jamais marcher librement pour respirer de l’air frais. »

Dans une interview exclusive avec The Sun Online, elle a déclaré : « Je ne pense pas qu’il ait été réhabilité. Il frappera encore, il tuera un autre enfant innocent.

Pitchfork était âgé d’environ 14 ans lorsqu’il a été condamné par un tribunal pour mineurs pour avoir exhibé des adolescentes.

Mais il a travaillé comme bénévole pendant cinq ans dans un foyer pour enfants Barnardo, où il a joué avec des enfants ayant des besoins spéciaux et a fait des gâteaux pour tenter d’obtenir un prix d’or du duc d’Édimbourg.

C’est là qu’il rencontre sa future épouse, Carole.

Ils étaient déjà fiancés quand, à 21 ans, il fut de nouveau condamné pour s’être exposé à des filles.

Il a été emprisonné à vie en janvier 1988 à Leicester Crown Court après avoir plaidé coupable en septembre 1987 pour les deux meurtres très médiatisés.

Le juge a déclaré que les meurtres étaient « particulièrement sadiques » et il doutait que Pitchfork, qu’il a décrit comme « un danger pour les jeunes femmes », ne soit jamais libéré.

Pitchfork avait initialement échappé à la justice, un homme de 17 ans ayant faussement avoué l’un des meurtres et l’un de ses collègues ayant été contraint de subir un test ADN pour lui.

Il a obtenu mercredi une libération conditionnelle après que la Commission des libérations conditionnelles eut rejeté une contestation du gouvernement et statué qu’il n’était plus un danger pour le public.

Pitchfork reste toujours derrière les barreaux ce soir, a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice.

Pitchfork a été photographié le jour de la sortie en 2017 Crédit: News Group Newspapers Ltd

Dawn Ashworth a été retrouvée morte dans les bois