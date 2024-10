L’ex-femme de Billy Ray Cyrus, Firerose, parle de « folie » dans leur mariage et révèle comment elle a changé pendant cette période | Billy Ray Cyrus, Firerose, forme longue | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Rose de feu s’ouvre sur son mariage avec Billy Ray Cyrusplusieurs mois après la finalisation de leur divorce.

La chanteuse de 36 ans, de son vrai nom Johanna Rosie Hodges, a fait la une du magazine australien. Stellaire.

Rose de feu dit qu’elle s’est rencontrée pour la première fois Gamelle quand elle avait 22 ans et qu’elle auditionnait sur un terrain hollywoodien et qu’elle l’a rencontré. Elle ne savait pas qui il était à l’époque, mais il s’intéressait à elle.

« Il a dit, je vais juste vous présenter à tout le monde et nous pourrons passer le reste de la journée. » Rose de feu dit. « Honnêtement, mon instinct était : que veut ce type ? J’aurais probablement dû avoir de bien meilleures limites.

«Je n’étais en aucun cas intéressé [in a romance]», Rose de feu dit. «Mais je n’aurais pas pu voir 10 ans dans le futur. Quand je pense à ce que je viens de vivre, je me serais dit, à 22 ans, de courir dans la direction opposée et de ne jamais regarder en arrière.

Rose de feu et Gamelle perdu contact jusqu’à la pandémie, lorsqu’ils ont collaboré en tant qu’artistes musicaux. La relation est finalement devenue romantique. C’est à ce moment-là que les choses ont changé pour elle.

« Tout d’un coup, au lieu d’être mon être habituel, vif et extraverti, je suis devenu très introverti, à moins que nous ne travaillions ou que nous soyons ensemble en public, où j’essayais souvent d’être trop positif car j’avais peur de laisser quelqu’un voir à quel point je me retirais de manière dévastatrice. Je deviendrais, » Rose de feu dit. « Ma famille et mes amis ont tous vécu la même expérience : je me suis retiré et je les ai repoussé. La façon dont je l’ai vécu était : ‘Oh, il est vraiment très protecteur.’

Rose de feu prétend que Gamelle lui a dit « des choses comme : ‘Eh bien, tu ne peux plus vivre de cette façon.’ Tu es un Cyrus maintenant. Vous ne pouvez pas aller à l’église. Vous ne pouvez pas vous rendre dans des lieux publics où les gens pourraient vous suivre chez vous. Vous allez être assassiné. Cela semble fou, mais c’est ce qui se passait.

Rose de feu dit que Gamelle ne lui a permis d’avoir qu’un seul ami à leur mariage.

« Et c’était mon coiffeur, » Rose de feu dit. «J’avais le droit de l’inviter parce qu’elle me coiffait. Rétrospectivement, c’était assez blessant et cela me brise le cœur. Comment n’ai-je pas trouvé cela si bizarre et inacceptable ? Je l’ai justifié en disant que c’était ma vie maintenant. J’ai accepté sa folie comme réalité.

« Au moment où j’ai réalisé qu’il était trop tard, ce qui était encore pire, c’est qu’il m’a blâmé d’une manière ou d’une autre pour tout ce qui avait mal tourné dans sa vie », a-t-elle déclaré. «Pour quelqu’un à qui il est arrivé tant de bonnes choses, tant de chance et tant de bénédictions, être aussi vide est vraiment triste. Et j’ai pensé : je vais juste continuer à l’aimer, en mettant mon cœur et mon âme dans cette relation.

