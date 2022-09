L’ex-femme de Bill Gates accuse les hommes des échecs de Washington

Trop d’hommes blancs ont des emplois puissants aux États-Unis, a déclaré Melinda French Gates

La philanthrope Melinda French Gates, ex-épouse du co-fondateur de Microsoft Bill Gates, a blâmé les hommes blancs pour ce qu’elle considère comme les lacunes politiques de Washington, notamment l’incapacité du gouvernement à fournir un filet de sécurité sociale adéquat aux Américains.

“Il faut être franc : il y a trop d’hommes avec des sièges de pouvoir encore au Capitole aux États-Unis”, a déclaré French Gates dans une interview publiée cette semaine par le magazine Fortune. Élire plus de femmes et de politiciens non blancs aiderait à résoudre le problème, a-t-elle ajouté. “Nous sommes le seul pays industrialisé qui n’a pas de politique solide de congé familial payé pour raison médicale, et cela ne devrait tout simplement pas être le cas.”

French Gates a fait ses commentaires malgré les fortes augmentations récentes du nombre de femmes et de personnes non blanches siégeant au Congrès. Les femmes occupent désormais 28% des sièges à la Chambre et au Sénat des États-Unis, et le Congrès actuel est le plus diversifié sur le plan racial de l’histoire de l’Amérique, selon les chiffres compilés par le Congressional Research Service. Plus de 27 % des sièges sont occupés par des non-Blancs.

Lire la suite Bill Gates : “J’ai causé de la douleur”

“Souvent, nous pensons que nous allons y arriver sur l’égalité des sexes, que nous pourrions déplacer un peu l’aiguille”, French Gates a dit à Fortune. “Nous augmentons d’un point de pourcentage ou deux, et nous pensons, ‘D’accord, nous sommes sur la voie de l’autonomisation.'”

Cependant, un rapport publié cette semaine par la Fondation Bill & Melinda Gates prédit que le monde n’atteindra pas l’égalité des sexes avant au moins 2108, “trois générations plus tard que nous l’espérions.” French Gates a dit un “gros problème” est que les politiciennes n’attirent pas autant de fonds de campagne que leurs homologues masculins.

French Gates a épousé son mari, alors l’homme le plus riche du monde, en 1994, sept ans après avoir décroché un emploi chez Microsoft. Le couple a annoncé son divorce l’année dernière au milieu d’allégations d’infidélité de Bill Gates et de conflits au sujet de sa relation avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein.

LIRE LA SUITE: L’empire Gates est toujours intact alors que Melinda, récemment divorcée, se transforme en spécialiste des ressources humaines pour l’administration Biden – rapports

French Gates est sortie du divorce en tant que philanthrope milliardaire et militante politique à part entière, faisant pression sur l’administration du président Joe Biden sur des questions de politique intérieure telles que les investissements dans les infrastructures et les congés familiaux payés.