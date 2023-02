L’ex-femme de Bigg Boss 16, Shalin Bhanot, Dalljiet Kaur, fiancée à l’homme d’affaires britannique Nikhil Patel

Dalljiet Kaur, l’ex-femme de Shalin Bhanot, s’est récemment fiancée à Nikhil Patel, né au Royaume-Uni, qui travaille dans une société financière. Le couple a échangé des alliances au Népal et devrait prononcer ses vœux de mariage en mars.

Après son mariage avec Nikhil, Dalljiet déménagera à Londres avec son fils Jaydon. Au départ, Dalljiet déménagera avec son enfant au Kenya car Nikhil y est placé pour travailler, mais après quelques années, le couple déménagera à Londres. L’actrice de Kulvaddhu a également révélé comment elle et Nikhil se sont rencontrés à Dubaï lors de la fête d’un ami commun et se sont liés en raison de leur amour pour les enfants. L’actrice a également révélé qu’elle avait remarqué de la peinture à ongles bleue sur les orteils de Nikhil. Lorsqu’elle lui a posé des questions à ce sujet, il a répondu avec sérieux: “Je suis un fier papa de deux filles.”





Dalljiet a déclaré, cité par News 18, “La romance n’était pas dans l’air à l’époque; c’était juste deux parents célibataires qui discutaient. L’amour est arrivé avec le temps. C’est notre amour pour nos enfants qui nous a connectés.” Elle a révélé que tandis que la fille cadette de Nikhil, Anika, vit avec sa mère aux États-Unis, la fille aînée Aariyana vivra avec le couple.

Il y a quelques semaines, Dalljiet est allée sur Instagram pour partager une vidéo de Shalin alors qu’il était au mieux de sa forme émotionnelle en recevant la lettre et a écrit un texte réconfortant pour exprimer son soutien. Elle a écrit, Shalin, je n’ai pas vu Bigg Boss depuis longtemps mais je suis tombé sur ceci, je vous souhaite bonne chance pour ce voyage à venir. Jouer franc jeu. Jouez avec votre cœur.

Plus tôt, après avoir avoué ses sentiments pour Tina Datta, Shalin Bhanot a évoqué son mariage avec son ex-femme Dalljiet Kaur. Il a qualifié Dalljiet de son “meilleur ami” pendant la conversation, mais il semble que Kaur ait quelque chose à ajouter.

Dalljiet Kaur a répondu à la même chose, elle a écrit: “Non, je ne suis pas ta meilleure amie shalin’. Se rencontrer une fois par mois ou deux mois pour le bien de mon enfant n’est pas considéré comme de l’amitié. Je vous souhaite bonne chance dans votre vie amoureuse, mais laissez-moi en dehors de votre fiction et de vos histoires, s’il vous plaît. Et tu appelles ça drôle? vraiment ? Tina pas de rancune pour toi.

Pour les non-initiés, Dalljiet a accusé Shaleen de l’avoir battue et de l’avoir harcelée physiquement et émotionnellement. Shaleen avait toujours gardé le silence. Mais plus tard, dans une interview, il a rompu son silence et s’est ouvert sur tout l’épisode. (Avec les contributions de l’IANS)



LIRE : Bigg Boss 16 : Qui est Zuzu ? Le petit ami présumé de Tina Datta déclenche un festival de mèmes, l’actrice se fait brutalement troller