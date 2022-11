L’ex-femme de Beatle George Harrison, Pattie Boyd, se souvient de leur dernière rencontre avant sa mort: “Il n’allait pas bien”

Lorsque George Harrison a rendu visite à son ex-femme Pattie Boyd en 2001, elle a soupçonné que c’était son dernier adieu.

“Il est venu avec des petits cadeaux et nous avons joué de la musique et pris du thé”, a déclaré mardi le mannequin et photographe anglais au magazine People. “C’était agréable de le voir, mais je savais qu’il n’allait pas bien. J’ai senti qu’il voulait me voir plutôt que de partir trop tard.”

L’homme de 78 ans a décrit comment ils parlaient dans le jardin. L’ancien membre des Beatles a remarqué quelques fleurs fleurir à travers la terre et trembler dans la brise.

“Les fleurs tremblent”, a-t-il remarqué.

C’est une déclaration qui est restée avec Boyd.

“Seul George penserait que les fleurs tremblent”, a-t-elle déclaré. “C’était si doux.”

C’était la dernière fois que le couple se voyait. Des mois plus tard, Harrison est décédé des suites d’une bataille contre le cancer. Il avait 58 ans. Il reste deux Beatles : Paul McCartney et Ringo Starr. John Lennon a été assassiné en 1980 à l’âge de 40 ans.

Harrison et Boyd se sont mariés de 1966 à 1977. Elle a épousé son ami Eric Clapton en 1979. Harrison a assisté au mariage. Cette union a duré jusqu’en 1989. Elle est mariée au promoteur immobilier Rod Weston depuis 2015.

Harrison s’est remarié avec Olivia Arias en 1978. Cette union a duré jusqu’à sa mort.

Boyd a décrit comment elle a rencontré Harrison sur le tournage de “A Hard Day’s Night” en 1964. Elle n’avait qu’une ligne, mais la jeune femme de 19 ans a fait une impression durable sur les Beatles.

En moins de deux ans, le couple a dit “oui”. Mais dans les années 70, ils ont commencé à se séparer.

“George et moi allions dans des directions différentes”, a-t-elle déclaré. “Il commençait à s’éloigner de moi.”,

Le couple s’est séparé à l’amiable. Harrison a même soutenu la relation de Boyd avec son ami proche.

“Il a dit:” Eh bien, je suis content que tu partes avec Eric au lieu d’un idiot “”, se souvient Boyd. « Alors il a apprécié mon choix !

Selon le point de vente, Harrison s’est qualifié en plaisantant de “beau-mari”. Il a non seulement assisté au mariage, mais a également donné une sérénade aux jeunes mariés avec McCartney et Starr.

Le point de vente a noté que Harrison et Boyd sont restés proches pour le reste de sa vie. Son prochain livre photo, “Ma vie en images”, contient la dernière photo d’eux ensemble. Elle a été prise au début des années 90 dans les jardins de Friar Park, le domaine qu’ils avaient partagé pendant leurs derniers jours en couple.

Boyd a déclaré au point de vente qu’elle croyait fermement au fait d’avoir plusieurs âmes sœurs – si vous avez de la chance.

“Vous pouvez rencontrer quelqu’un et simplement reconnaître l’essence de son être”, a-t-elle expliqué. “Et c’est toujours un plaisir d’être avec eux. Même si une année passe et que vous ne les voyez pas, quand vous… vous réunissez, vous êtes toujours sur la même longueur d’onde.”

Boyd a noté que c’était le genre de lien qu’elle partageait avec Harrison.

“Ce n’est pas parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu que nous avons diminué notre amour l’un pour l’autre”, a-t-elle ajouté.

