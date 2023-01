L’ex-femme d’Ant McPartlin, Lisa Armstrong, pose avec son petit ami quelques jours seulement après avoir suscité des inquiétudes après les larmes

L’ex-femme d’ANT McPartlin, Lisa Armstrong, a été aperçue en train de poser avec son petit ami quelques jours après un post mystérieux.

La maquilleuse s’est rendue sur son Instagram pour partager une photo d’elle-même et de son beau James Green alors qu’ils posaient pour un selfie.

Lisa a posé pour un selfie avec James sur Instagram[/caption] Instagram

Elle avait précédemment suscité des inquiétudes avec un article sur les «larmes»[/caption]

Lisa, 46 ans, a souri en célébrant le réveillon du Nouvel An avec son beau James, alors qu’elle optait pour un maquillage glamour.

La personnalité des médias, qui était mariée à l’animateur de télévision Ant McPartlin, portait une robe noire étincelante pour la soirée.

Elle lissa ses courtes mèches blondes en arrière et accessoirisa avec un collier en or, alors qu’elle souriait, se penchant vers James.

Il a coupé une silhouette décontractée dans un t-shirt blanc et une chemise marron, alors qu’il révélait son léger chaume et ses cheveux bouclés en arrière.

“Bonne année de la mienne à la vôtre !!! Que tous vos rêves et souhaits pour 2023 se réalisent… Envoi de santé, d’amour et de bonheur à tous », a-t-elle écrit.

Lisa, qui s’est séparée de la star de la télévision Ant, 47 ans, en 2018, avait déjà suscité des inquiétudes avec un message crypté.

Elle a partagé le message sur les «larmes» dans ses histoires Instagram à l’approche du Nouvel An, alors que les fans s’inquiétaient de sa relation.

C’était une citation qui disait : “Bébé, que les larmes que tu as pleurées en 2022 arrosent les graines que tu sèmes en 2023.”

Bien que son message ait pu faire référence à des larmes, Lisa a passé une année mémorable avec son petit ami James Green.

Le couple adoré a posté des smileys à Noël et est apparu ensemble dans de joyeux selfies tout au long de l’année.

Et il y avait aussi de nombreuses raisons pour que Lisa soit joyeuse professionnellement.

Non seulement Lisa a supervisé une autre série dorée de Strictly, mais le mois dernier, elle et la coiffeuse Lisa Davey ont remporté le prix de la Royal Television Society pour Makeup Design Entertainment & Non Drama gong.

James et Lisa ont passé Noël ensemble[/caption]