L’ex-ex-Teddi Mellencamp, Edwin Arroyave, partage un article énigmatique sur les « jours sombres » au milieu du divorce

L’ex-mari de Teddi Mellencamp, Edwin Arroyave, a publié un message énigmatique sur les « jours sombres » après l’annonce de son divorce.

L’homme d’affaires a profité de son histoire Instagram pour partager une photo de lui après l’entraînement après avoir suivi un cours de yoga Hot 8 dimanche.

« Vous ne serez pas toujours motivé ou inspiré », a-t-il légendé le selfie. « C’est là que les rituels et les habitudes entrent en jeu. Avoir de bonnes habitudes est ce qui vous aidera à traverser vos jours sombres. »

« C’est lorsque vous êtes sous pression que votre véritable caractère se révèle », a ajouté Arroyave.

L’ancien PDG de Skyline Security a également partagé un selfie aux côtés de ses trois enfants et de ceux de Mellencamp – Slate, 12 ans, Cruz, 10 ans et Dove, 4 ans – alors qu’ils se dirigeaient vers un service religieux.

« L’Église est liée à ces belles âmes », a-t-il écrit.

Arroyave, 47 ans, semblait rester positif après que Mellencamp, 43 ans, ait annoncé qu’ils se séparaient après 13 ans de mariage.

« Après beaucoup de soin et de réflexion, j’ai pris la décision difficile de demander le divorce », a écrit l’ancienne de « Real Housewives of Beverly Hills » dans une déclaration partagée sur Instagram samedi.

« Ma priorité est mes enfants et je veille à ce que tout soit pris en compte pour leur vie privée et leur bien-être tout au long de ce nouveau chapitre. »

« Faire une déclaration publique n’est pas quelque chose que je voulais faire, mais dans le but de protéger ma famille des spéculations et des rumeurs injustifiées, j’ai senti qu’être ouverte, honnête et vulnérable était la meilleure voie à suivre », a-t-elle ajouté.

Peu de temps après l’annonce de samedi, Mellencamp a été photographiée portant encore son alliance.

Elle a été vue monter dans un Uber à Los Angeles alors qu’elle portait une tenue d’entraînement.

Plus tôt dans la journée, la Bravolebrity semblait tendue alors qu’elle parlait au téléphone lors d’une promenade, selon des photos obtenu par les gens.

Elle et Arroyave se sont mariés en 2011 après s’être rencontrés dans une discothèque à Hollywood, en Californie, deux ans auparavant.

Mellencamp avait déjà parlé du début de sa romance avec son désormais ex dans une interview avec Yahoo en 2019, expliquant qu’elle ne pensait pas que leur relation serait sérieuse.