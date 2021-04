Pete Bennett, l’ex de NIKKI Grahame, a déclaré: « Je connais la vérité, je la f ** k » alors qu’il jurait de passer à autre chose à la suite de son affrontement avec son meilleur ami Imogen Thomas.

Le couple a eu une dispute explosive sur les réseaux sociaux après qu’Imogen ait critiqué Pete pour avoir partagé le dernier message qu’il avait reçu de Nikki avant sa mort plus tôt ce mois-ci.

7 Pete Bennett s’est rendu au parc avec son chien hier après s’être affronté avec Imogen Thomas en ligne

L’acteur et musicien Pete a emmené le chien Finnbar au parc hier et a montré un sweat à capuche arborant le dieu égyptien Horus, qui lui avait été offert pour le protéger de « toutes les choses désagréables ».

Il a écrit à côté de la vidéo: « J’ai passé une bonne journée positive, me gardant dans un bon espace libre autant que je peux avec tout ce qui se passe … je connais la vérité alors merde, je vais profiter de chaque instant et continuer ce que je fais de mieux. Aimer la vie! Sûr x. «

Aujourd’hui, il l’a suivi en affichant un « bouclier anti-mauvaise ambiance ».

Pete et Imogen se sont affrontés après avoir partagé le texte final de la tragique star.

Nikki est malheureusement décédée plus tôt ce mois-ci à l’âge de 38 ans à la suite d’une bataille de trente ans contre l’anorexie.

7 Pete lui a partagé le dernier SMS de Nikki Crédit: @ petebennettuk / Instagram

7 Imogen Thomas l’a critiqué pour avoir partagé le message Crédit: @ imogen_thomas / Instagram

Imogen a accusé Pete de «trahir cruellement» la mémoire de leur camarade star de Big Brother.

Le message, qu’il a partagé avec le magazine Heat, disait: « Hey Petie, tout va bien ma fin. Ouvrir une clinique lundi, ce qui est bien. »

Imogen a fâché qu’elle « ne pouvait pas supporter de lire une autre histoire vendue par Pete Bennett ».

Partageant une capture d’écran de l’histoire, elle a écrit: « Je ne peux plus me taire. Je ne supporte pas de lire une autre histoire vendue par Pete Bennett.

7 Pete et Nikki étaient en couple dans Big Brother Crédits: Rex

« Toi Pete, tu n’as pas honte de tes histoires interminables sur Nikki. Tu l’as vue une fois en un an, tu as pris une photo obsédante d’elle, l’avez mise sur Instagram contre la volonté de tout le monde en prétendant que tu l’avais aidée.

« Tu n’étais pas là pour elle. Maintenant, ce n’est pas à propos de toi – c’est à propos de Nikki.

« Comment osez-vous! S’il vous plaît, permettez à sa famille et à ses amis proches de pleurer [sic.] et arrêtez de gagner à chaque occasion.

« Vendre les derniers textes est la trahison ultime. Je suis dégoûté et épris de sa famille. Assez. »

Pete a riposté aux accusations en disant qu’il « n’avait rien vendu » et que le texte faisait partie de son hommage.

Publiant une photo de lui et de Nikki après avoir quitté Big Brother, il a écrit: «Dans une période de chagrin si triste, je viens de voir Imogen Thomas essayer de me faire honte publiquement sur son Instagram.

« Vous savez, ‘le meilleur ami de Nikki’. Je suis désolé mais à quel point pouvez-vous être cruel? Maintenant, à propos de la vente du texte final, je n’ai rien vendu, mon hommage à Nikki dans Heat Mag venait du cœur et pour non l’argent et j’envoyais de l’amour à la famille et aux amis des nikkis aussi.

«Contrairement à ce que dit Imogen, Nikki m’a donné la permission de télécharger la dernière photo de nous en disant que c’était une ‘belle image’.

7 Nikki et Pete sont restés amis après Big Brother Crédits: Rex

«J’ai mis un lien sous la photo de la collecte de fonds pour collecter des fonds pour ses soins afin qu’elle puisse aller mieux pendant qu’Imogen faisait la promotion des chips au four McCain et m’envoyait des poignards.

«La seule personne qui m’a envoyé de la négativité à l’époque était Imogen alors que j’essayais de faire de mon mieux pour Nikki et j’ai continué à me troller depuis, mais je l’ai gardé pour moi et je ne l’ai pas rendu public. Pendant ce temps, tout le monde m’a soutenu.

«Je n’ai peut-être pas vu Nikki autant que je la voyais l’année dernière mais nous étions toujours en contact et quand j’ai découvert qu’elle était vraiment malade, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour être là pour elle.

«Les efforts d’Imogen pour me troller sont allés trop loin maintenant alors que j’essaie de pleurer Nikki et cette folle propriété qu’Imogen pense qu’elle a fini (qui sont les amis de nikkis) doit être stoppée. Je n’ai jamais prétendu être le meilleur ami des nikkis. , Mais les actions parle plus fort que les mots.

7 Imogen et Nikki étaient les meilleurs amis Crédit: Instagram

« Remets-toi dessus Imogen, j’étais un ami nikkis et laisse-moi tranquille pour pleurer. Peut-être que tu pourrais lui rendre un bel hommage au lieu de mentir publiquement sur moi pour attirer l’attention

« Quoi qu’il en soit, j’en ai assez des faux et des intimidateurs. Et je ne serai pas publiquement honteux par ce troll d’être un bon compagnon alors que Nikki avait besoin de soutien et que je me défendrai de toutes les manières possibles, je t’aime Nikki ❤️ »

Nikki – qui a joué dans Big Brother en 2006 avec Imogen et Pete – a été libérée de l’hôpital 12 heures avant sa mort, selon un rapport.

Elle a passé trois semaines à l’hôpital du comté de Dorset, à Dorchester, avant de partir le 9 avril.

7 Nikki est décédée tragiquement après trente ans de bataille contre l’anorexie Crédit: @ imogen_thomas / Instagram

Son corps a été découvert le lendemain à son domicile de Londres. Elle avait été programmée pour commencer un traitement privé «plus détendu».

Une amie de Nikki pense que la star aurait été en vie aujourd’hui si elle avait reçu le bon traitement au cours des six derniers mois.

MailOnline a révélé qu’elle était sortie de l’hôpital deux fois alors qu’elle était gravement malade, pesant à une occasion seulement trois pierres et demie.

Nikki avait été ouverte sur sa bataille contre le trouble de l’alimentation. Elle avait combattu la maladie depuis qu’elle était enfant.

Elle a été admise pour la première fois dans un hôpital psychiatrique à 12 ans à la suite d’une tentative de suicide.