L’ex-ex de Caroline Flack, Andrew Brady, rédige une lettre émouvante un an après sa mort

Andrew Brady a partagé une lettre émouvante un an après la mort de son ancienne fiancée Caroline Flack.

L’ancienne star de The Apprentice, 30 ans, a partagé dimanche une longue lettre qui rend hommage à Caroline près d’un an après sa mort.

La présentatrice de Love Island s’est suicidée à l’âge de 40 ans le 15 février 2020.

Le couple était sorti en 2018 et était même fiancé avant de se séparer.

Maintenant, Andrew a partagé un lien vers une lettre sur ses histoires Instagram qu’il a écrites sur un site Web WordPress.

Andrew écrit: «DEMAIN est le premier anniversaire de la mort de Caroline, la personne que j’aimais plus que quiconque que je n’aurais jamais cru possible.

« Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à elle, j’ai des souvenirs vraiment incroyables d’elle gravés dans mon esprit pour l’éternité. »







(Image: itsandrewbrady / Instagram)



Il ajoute plus tard à propos du défunt présentateur de Love Island: «Elle était si blessée et elle ne méritait rien de tout cela.

« Elle était vraiment celle sur un milliard que je continuerai d’aimer et de manquer jusqu’à mon dernier jour sur cette étrange petite planète éveillée sur laquelle nous vivons. »

La star de CelebrityBig Brother a également écrit sur le genre de personne que Caroline était.





(Image: Instagram)



Il note: « Caroline, tu étais unique en son genre. Tu étais si blessée. Tourmentée pendant des années. Laissée tomber par tant de gens. Si seulement les gens arrivaient à voir le vrai toi. Derrière des portes closes, cela aurait du sens pour eux tous.

«Tu m’as tellement appris et tu m’as fait sentir cet amour de type héroïne auquel tu ne peux pas t’échapper.

«Je suis tellement désolé pour tout ce que j’ai fait et je te pardonne pour tout ce que tu as fait. Je ne t’oublierai pas mais j’ai besoin de réparer. J’espère ne pas avoir à en dire plus sur le sujet.







(Image: Instagram)



Andrew partage également une liste de lecture Spotify des chansons préférées du couple de leur temps ensemble.

Il révèle: « Caroline adorait la musique, elle a pris le micro et l’a déchiré à chaque fois. Il est devenu connu sous le nom de CarrieOKE.

« Vous décidez de la façon dont votre fête se déroule, mais s’il vous plaît, écoutez quelques chansons au sommet et partagez l’amour que nous avons ressenti l’un pour l’autre.

«C’était magique – Mme By Leon Bridges – était notre chanson. Si vous fermez les yeux et écoutez simplement, vous pourriez comprendre ce que je ressentais et ce que je ressens encore pour elle.





(Image: mirror.co.uk)



Andrew termine la lettre en souhaitant au défunt présentateur de télévision une « Bonne Saint-Valentin! ».

Plus tôt dans la lettre, Andrew encourage également quiconque a du mal à demander de l’aide en cas de besoin.

Andrew Pen: « Vous le devez à vous-même, belle personne. DEMAIN pourrait être le meilleur jour de votre vie, mais c’est à vous de faire en sorte que cela se produise. Allez-y! »

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez, ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un courriel aux Samaritains à [email protected]