L’ex-étudiante britannique Sophia Rosing condamnée à la prison pour attaque raciste contre une étudiante noire

L’ancien étudiant de l’Université du Kentucky qui a été banni du campus pour une attaque raciste contre un étudiant noir a été condamné à un an de prison.

Sophia Rosing, 23 ans, a été agressée physiquement et a lancé des insultes racistes contre un commis au bureau des étudiants, Kylah Springqui est noir, en novembre 2022. La vidéo de l’attaque et de l’arrestation de Rosing est devenue virale, a fait la une des journaux du monde entier et a mis le Royaume-Uni sous les projecteurs.

Rosing avait précédemment plaidé coupable à quatre chefs d’accusation de voies de fait au quatrième degré, un chef de conduite désordonnée et un chef d’ivresse publique, selon son avocat, Fred Peters.

La juge du circuit de Fayette, Lucy VanMeter, a condamné Rosing à 12 mois de prison au centre de détention du comté de Fayette, à 100 heures de travaux d’intérêt général et à une amende de 25 $.

Peters a déclaré qu’il estimait que la peine était « excessive ».

« Ce qu’elle a dit était horrible », a déclaré Peters. « Elle s’est battue avec le vendeur et a mordu les gens à la main ; Je pense qu’elle ne méritait pas une peine de 12 mois de prison pour la première infraction de sa vie.

Elle sera en détention protectrice au centre de détention du comté de Fayette en raison de la nature de ses infractions, a déclaré Peters.

« Ce n’était pas une bonne journée pour Sophia Rosing », a-t-il ajouté.

Rosing a été initialement accusé de première et deuxième infractions d’ivresse publique, de voies de fait au troisième degré contre un policier, de voies de fait au quatrième degré et de conduite désordonnée au deuxième degré. Elle a déposé une caution de 10 000 $ la nuit suivante et a été libérée.

Un grand jury a inculpé Rosing en février 2023et peu de temps après, elle a plaidé non coupable.

Que s’est-il passé la nuit de l’attaque

Rosing, un étudiant blanc, est entré dans Boyd Hall et a commencé à se moquer, à utiliser des insultes racistes et à faire des commentaires désobligeants à l’égard de Spring. Après l’arrivée de la police, Rosing a continué à utiliser des insultes, a résisté à son arrestation et a mordu un policier, selon le rapport d’arrestation.

La vidéo de l’incident a été capturée et partagée sur les réseaux sociaux. Il montrait un Rosing ivre crachant des insultes racistes des centaines de fois en 10 minutes. Rosing a ensuite attaqué un policier qui a été appelé sur les lieux pour apporter son aide, selon le rapport de police.

L’université Rosing a été banni du campuset elle s’est retirée du Royaume-Uni peu de temps après avoir été arrêtée. Rosing a été rapidement licenciée de son emploi chez Dillard’s, selon l’entreprise, et a perdu un partenariat avec les médias sociaux.

UN une marche a eu lieu sur le campus du Royaume-Uni après l’incident, où des centaines d’étudiants se sont rassemblés pour soutenir Spring, lançant un appel à l’unité et insistant pour que le Royaume-Uni agisse.

En décembre 2022, Spring est apparue dans les matins de CBS, ce qui, selon elle, lui a ouvert les yeux sur la fréquence du racisme en Amérique.

« Cela a changé ma vision de la fréquence à laquelle des situations comme celle-ci se produisent », a déclaré Spring. « Évidemment, j’ai vu des choses comme ça dans les journaux, mais on ne sait jamais vraiment à quel point c’est courant jusqu’à ce que cela t’arrive.

« Cela a été pour moi un moment révélateur de me réveiller et de réaliser ce qui arrive dans notre pays aux jeunes enfants de couleur, aux personnes de couleur. »