L’ex-femme d’un homme soupçonnée d’avoir abattu un juge du Maryland après qu’il lui ait confié la garde de leurs enfants a accusé son ex-mari l’année dernière d’avoir abusé physiquement de l’un des enfants, selon un dossier judiciaire obtenu vendredi par NBC News.

La requête en ordonnance de protection, déposée le 12 juin 2022 auprès du tribunal de district du comté de Washington, accuse également Pedro Argote, 49 ans, de harcèlement par SMS, de surveillance constante par caméras de sécurité et de menaces de confiscation de leurs enfants, âgés de 12, 11 ans. 5 et 3, pour de fausses allégations de négligence.

Dans la pétition, l’ex-femme écrit qu’il n’y a plus de violence physique contre l’enfant de 11 ans car lors du dernier épisode, elle s’est placée entre les deux et a déclaré que pour qu’il « pour l’atteindre, il devait me frapper ». ou tue-moi », indique la pétition, ajoutant qu’il a tenté de la repousser.

« Je ne prends plus ça », a-t-elle écrit. « Je protégerai mon enfant. »

La pétition accusait Argote d’avoir maltraité le jeune de 11 ans pendant des années. L’ex-femme avait demandé l’aide d’un centre de défense contre la violence domestique en 2012, indique la pétition, ajoutant qu’elle n’avait pas obtenu l’aide dont elle avait besoin.

Elle avait également demandé l’aide de ses proches, indique la pétition, mais Argote leur a demandé de quitter leur domicile.

La requête a été rejetée deux semaines après son dépôt. On ne sait pas pourquoi. L’avocat de l’ex-femme n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

En réponse à une demande d’entretien, l’avocate Erika Johnson a déclaré dans un courriel précédent qu’elle n’était pas en mesure de commenter « étant donné la nature en cours de l’enquête ».

Johnson a déclaré qu’elle n’avait aucune information sur la fusillade mortelle du juge Andrew Wilkinson, 52 ans, de la cour de circuit du comté de Washington, qui a été retrouvé mort dans l’allée de son domicile de Hagerstown quelques heures après avoir accordé le divorce à la femme.

Wilkinson a confié à l’ex-femme la garde de leurs enfants et a interdit à Argote de les contacter ou de leur rendre visite, selon une copie du jugement de divorce partiel obtenue par NBC News.

Le juge a ordonné à Argote de payer 1 120 dollars par mois de pension alimentaire pour enfants et lui a interdit d’entrer dans la maison familiale, selon le jugement.

Le jugement attribue la décision à un constat de « cruauté du traitement » et de « différences irréconciliables ».

Le document ne fournit pas de détails supplémentaires sur la découverte.

Le shérif du comté de Washington, Brian K. Albert, a déclaré plus tôt vendredi que la fusillade était une réponse à la décision de garde du juge. Argote n’était pas en détention et devrait être considéré comme armé et dangereux, a déclaré Albert.

Johnson a déclaré qu’elle n’avait aucune information sur l’endroit où se trouvait Argote.

« Nous avons beaucoup de peine pour la famille du juge Wilkinson et nous prions pour eux et pour ceux qui recherchent le suspect », a-t-elle déclaré. « Le juge Wilkinson était une personne gentille, attentionnée et compatissante. Il nous manquera vraiment. »

