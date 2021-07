L’ex-épouse du tueur de Bernadette Walker a déclaré qu’elle se sentait « une immense culpabilité » pour ne pas avoir averti la mère de l’adolescent de Scott Walker.

Le monstre obsédé par le sexe, 51 ans, a été aujourd’hui reconnu coupable du meurtre de sa belle-fille après avoir formé une « alliance contre nature » avec sa mère Sarah Walker et tissé une toile de mensonges pour duper la police.

Le corps de Bernadette Walker n’a jamais été retrouvé

Papa Scott et maman Sarah ont prétendu que Bernadette était encore en vie

Maintenant, Jill Walker, qui est toujours légalement mariée à Walker, a révélé comment elle avait réussi à échapper à ses abus en 2006.

Jill a déclaré au MailOnline qu’à l’époque, son mari « très sexué » la forçait à avoir des relations sexuelles tous les jours, quoi qu’il arrive et menaçait même de la tuer.

Elle et Walker vivaient à côté de Bernadette – alors seulement un enfant en bas âge – et sa famille à Milnthorpe Lane, Wakefield, quand à un moment donné, Walker a commencé à avoir une liaison avec la mère de Bernadette, Sarah.

Jill a déclaré que Sarah et Walker avaient ensuite déménagé du Yorkshire à Peterborough, la ville natale de Walker, Sarah la contactant s’inquiétant de « s’il blesserait ses enfants ».

« Peut-être que j’aurais pu sauver Bernadette », a déclaré Jill, agent de soutien du NHS.

« J’ai un immense sentiment de culpabilité d’avoir pu la sauver si j’avais davantage prévenu Sarah.

« J’ai dit à Sarah de ne pas déménager. Je lui ai dit qu’il l’aliénerait de ses amis et de sa famille et que l’emmener aggraverait la situation. »

Walker sera condamné en septembre Crédit : PA

Bernadette a dit à sa mère que Walker l’avait secrètement filmée

Son père a aujourd’hui été reconnu coupable de meurtre

« Savoir qu’il a assassiné Bernadette a ébranlé mon monde », a-t-elle ajouté.

« Comment pouvez-vous gérer le fait que quelqu’un avec qui vous êtes légalement marié a tué un enfant ? »

Bernadette a disparu en juillet dernier à l’âge de 17 ans après avoir confié à sa mère que son beau-père l’aurait agressée sexuellement.

Selon Jill, qui a elle-même deux enfants adultes, Walker est « une narcissique » et elle sait que « la menace que sa belle-fille révèle des abus menacerait l’image qu’il a donnée au monde extérieur ».

Elle a ajouté: « Si vous ne le connaissiez pas, il serait l’homme le plus gentil que vous voudriez rencontrer, mais à l’intérieur de la maison, il est vil et méchant. Je ne l’appellerais même pas un être humain. »

Jill a rencontré Walker à l’âge de 39 ans en 2004, mais il a rapidement commencé à se comporter de manière possessive et contrôlante.

Au moment où il a proposé neuf mois plus tard, elle était trop effrayée pour dire non.

« Il me demandait du sexe presque tous les jours », a déclaré Jill.

« Peu importe si j’étais malade ou si j’avais travaillé trois jours d’affilée. Il disait toujours » J’ai mes besoins « . Si je disais non, il me harcelait pendant des heures et se mettait au lit et faisait ce qu’il voulait. »

ABUS ECONOMIQUE

Aujourd’hui, Scott Walker, 51 ans, a été reconnu coupable du meurtre de Bernadette après avoir formé une « alliance contre nature » avec sa mère Sarah.

Le couple a envoyé des messages depuis son téléphone et ses comptes de réseaux sociaux après avoir signalé sa disparition pour « tracer une fausse piste ».

La mère de Bernadette, Sarah, 38 ans, a été reconnue coupable de deux chefs d’accusation d’entrave au cours de la justice.

Walker a concocté le complot « sournois et méchant » après que Bernadette a dit à sa mère qu’il l’avait agressée sexuellement dans le but meurtrier de la faire taire.

Le tribunal a appris comment Bernadette, qui a appelé Walker « Papa », a dit à sa mère qu’il l’avait « abusée sexuellement pendant plusieurs années ».

Elle a également déclaré qu’il l’avait espionnée en train de se déshabiller à l’aide de caméras cachées dans la salle de bain et l’avait touchée de manière inappropriée dans une salle de jeux.

L’adolescente a été envoyée au domicile de ses grands-parents à Peterborough après les allégations écoeurantes et aurait été « très bouleversée ».

Bernadette n’arrêtait pas de sangloter et de dire qu’elle voulait que sa mère la croie en répétant : « Je ne mens pas ».

Mais elle est vite devenue « silencieuse » lorsque Walker est arrivé le lendemain matin pour la récupérer.

WEB DE MENSONGES

Le père dépravé a raconté au tribunal comment il ramenait Bernadette chez elle ce jour-là lorsqu’elle s’est enfuie pendant qu’il roulait une cigarette.

Le téléphone du démon a été éteint le jour où elle a disparu entre 11 h 23 et 12 h 54 – les procureurs affirmant qu’il l’avait tuée au cours de cette période.

Son premier appel après avoir rallumé son téléphone a été un appel de neuf minutes à Sarah Walker.

C’est alors qu’ils ont concocté un plan sinistre pour jeter les enquêteurs sur le fil et leur faire croire que Bernadette était toujours en vie.

Le couple a gardé le téléphone de Bernadette et a continué à envoyer des messages à ses amis, il semblait donc qu’elle était toujours en vie.

Ils ont alors menti à la police pour ne leur donner « aucun espoir de retrouver » Bernadette.

L’adolescent a finalement été porté disparu au bout de trois jours et une vaste recherche a été organisée.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils avaient attendu si longtemps pour signaler sa disparition, Walker a donné une série d’excuses – y compris lui ne croyant jamais qu’elle n’était pas en sécurité.

Il a même posté des appels désespérés à l’information sur les réseaux sociaux et a supplié Bernadette de lui faire savoir qu’elle allait bien.

Les parents ont finalement été arrêtés environ un mois et demi plus tard lorsque la police a lancé une enquête pour meurtre « sans corps ».

Lisa Wilding QC a déclaré: « Depuis le jour où elle a disparu… personne qui la connaissait ou l’aimait n’a eu de ses nouvelles.

« Elle est présumée morte et, comme vous allez l’entendre, il est probable que son corps ait été jeté, probablement à la campagne dans les heures qui ont suivi son meurtre.

« L’accusation allègue que Scott Walker a tué Bea pour l’empêcher de poursuivre ses allégations d’abus sexuels.

« Il a ensuite demandé l’aide de sa mère, sa femme, pour brouiller les pistes et leur donner à tous les deux le temps de formuler la prochaine partie de leur plan.

« Ils ont menti à tout le monde autour d’eux… Tout l’amour et la responsabilité parentale avaient disparu, si jamais cela avait réellement existé. »

Walker sera condamné le 10 septembre.