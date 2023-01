L’ex-épouse d’Imran Khan, Avantika Malik, a retrouvé l’amour ? Des photos d”actrice avec un homme mystérieux déclenchent des rumeurs de rencontres

L’ex-épouse d’Imran Khan, Avantika Malik, a laissé tomber son cliché de souvenirs de décembre 2022, et nous avons repéré un homme mystérieux sur ses photos et probablement aussi dans sa vie.

Dans un article de carrousel partagé par Avantika, nous avons pu voir Malik afficher ses talents de selfie, profiter des vibrations d’une fonction familiale et se jumeler en noir avec Sahib Singh Lamba. Oui, c’est le type mystérieux dont nous avons parlé plus haut. Il y a une autre photo d’Avantika et Sahib posant ensemble, et ils ont l’air à l’aise l’un avec l’autre. Ces photos suscitent des rumeurs selon lesquelles ils auraient une relation amoureuse. Avantika a partagé le post avec la légende, “#decemberdump en janvier !! ”C’était le szn mais c’est fini maintenant….”

Voici le poste







Imran et Avantika se sont mariés en 2011 et ont accueilli leur fille Imara en 2014. Après avoir été ensemble pendant huit ans, le couple se serait séparé. Les rapports indiquent en outre que bien que le couple ne reste pas ensemble depuis deux ans, ils n’ont pas encore demandé le divorce. Récemment, l’acteur de Delhi Belly a fait une rare apparition publique aux fiançailles de la fille d’Aamir Khan, Ira Khan-Nupur Shikhare.

En novembre, Imran Khan, qui a gardé un profil bas, a récemment été aperçu aux fiançailles d’Ira Khan et de Nupur Shikhare. L’acteur, qui est rarement aperçu après avoir quitté l’industrie cinématographique en 2018, a été vu en train de poser pour les papas en costume. A fait ses débuts à Bollywood avec Jaane Tu Ya Jaane Na (2008), Imran a ensuite joué dans des films comme Kidnap, Luck, Break Ke Baad, I Hate Luv Storys, Ek Main Aur Ek Tu, Gori Teri Pyaar Mein.





La vidéo d’Imran a été partagée par le célèbre photographe Yogesh Shah. Les internautes ont également réagi, l’un d’eux a écrit: “Il me manque en tant qu’acteur.” Le deuxième a dit, “il a beaucoup changé.” La troisième personne a commenté: “Après un long moment, Bollywood lui manque.” La quatrième personne a mentionné: “Il devrait faire un retour.” La cinquième personne a mentionné: “Et voilà, Imran… Je devrais revenir à Bollywood.” La sixième personne a commenté: “Plzz demandez-lui où est-il et quand recommence-t-il son travail dans les films?”