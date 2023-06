L’ex-épouse de Nawazuddin Siddiqui, Aaliya Siddiqui, révèle des détails sur un nouvel homme dans sa vie: « Il n’est pas indien »

Nawazuddin Siddiqui a été impliquée dans des batailles juridiques avec son ex-épouse Aaliya Siddiqui au cours des derniers mois alors qu’elle et son frère Shamas ont fait plusieurs allégations contre l’acteur, qui a déposé une plainte en diffamation de Rs 100 crore contre eux. Le lundi 5 juin, elle a de nouveau fait la une des journaux lorsqu’elle a publié une photo avec l’homme mystérieux de sa vie avec un message énigmatique.

« Il a fallu plus de 19 ans pour sortir de la relation que je chérissais. Mais dans ma vie, mes enfants sont ma priorité, ils l’ont toujours été et ils le seront. Cependant, il y a peu de relations qui sont plus grandes que l’amitié, et cette relation est la même relation et j’en suis très heureuse donc j’ai partagé mon bonheur avec vous tous. N’ai-je pas le droit d’être heureuse ? », a-t-elle légendé sa photo avec son nouvel homme.

Maintenant, dans une récente interview, Aaliya Siddiqui a partagé des détails sur cet homme mystérieux révélant qu’il vient d’Italie et qu’ils se sont rencontrés à Dubaï. Bien qu’elle n’ait pas révélé le nom de son mystérieux homme, elle a déclaré à ETimes : « Il est très reconnaissant, c’est un vrai gentleman. J’ai été tellement impressionnée par son intelligence. L’argent ne rend pas heureux, mais la personne oui. Il est très décent et me respecte beaucoup. Il n’est pas indien, il vient d’Italie et nous nous sommes rencontrés à Dubaï. Il me respecte et prend beaucoup soin de moi. Nous étions amis depuis longtemps, mais il m’a fallu un peu plus de temps pour obtenir le connaître. »

Elle a ajouté : « Oui, j’ai tourné la page et ma relation est plus que de l’amitié. Ce n’est pas comme s’il n’y avait pas d’engagement entre nous. J’ai ma propre vie, que je dois vivre avec mes enfants et je ne veux pas C’est juste une question de temps. C’est une habitude, même si vous faites quelque chose de bien, les gens continueront à dire du mal de vous.





Pour les non-initiés, Nawazuddin Siddiqui s’est marié avec Aaliya Siddiqui en 2009 et est parent de deux enfants, une fille nommée Shora et un fils nommé Yaani. Les deux se dirigent vers un divorce maintenant.

LIRE | Nawazuddin Siddiqui était «frustré» par la négativité des controverses, dit «j’ai appris à le tolérer» | Exclusif