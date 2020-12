L’ex-épouse d’un oligarque russe et son fils sont arrivés aujourd’hui à la Haute Cour de Londres pour une bataille juridique qui a déchiré l’une des familles les plus riches du monde.

Tatiana Akhmedova, 52 ans, poursuit son fils Temur Akhmedov, 27 ans, pour des allégations selon lesquelles il aurait agi en tant que « lieutenant » de son père et était de connivence avec lui pour cacher sa fortune et s’assurer qu’elle ne recevait pas un paiement de divorce historique de 453 millions de livres sterling.

Mme Akhmedova a obtenu le plus grand accord de divorce de Grande-Bretagne avec son ex-mari Farkhad Akhmedov, 64 ans, magnat du pétrole et du gaz, après la fin de leur mariage de 27 ans en 2016.

L’ancienne femme de l’oligarque russe est arrivée avec son équipe juridique environ 30 minutes après Temur, la mère et le fils s’évitant l’un l’autre en attendant d’aller au tribunal.

Elle se rendra la première à la barre des témoins, suivie de son fils, qui devrait témoigner mardi. Il nie tout acte répréhensible.

L’équipe juridique de Mme Akhmedova allègue qu’au total, M. Akhmedov a donné à son fils plus de 90 millions de livres sterling à partir de 2015, plus une propriété de 6,5 millions de livres sterling à Moscou, ce qui représente environ 20% de sa richesse.

Mais elle essaie seulement de récupérer 70 millions de livres sterling directement auprès de Temur à la Haute Cour, acceptant que le reste était destiné à ses frais de subsistance.

Elle affirme que jusqu’à présent, elle n’a reçu que 5 millions de livres sterling et un hélicoptère rouillé de son ex-mari.

S’exprimant avant le procès, Temur a déclaré à MailOnline qu’il n’aimait plus sa mère.

Il a fulminé: « Elle ne mérite pas d’être appelée mère et je ne l’aime plus.

«Comment pouvez-vous aimer quelqu’un qui veut vous abattre complètement. Cela me rend très triste de ne plus avoir de mère.

«Elle essaie de me mettre en prison et de me détruire. Si elle était dans la rue et avait besoin d’aide, alors peut-être que je pourrais comprendre ce qu’elle fait. Mais elle ne l’est pas. Elle vit dans une maison de 20 millions de livres sterling qui contient 40 millions de livres d’art.

Parmi les autres actifs pour lesquels Mme Akhmedova se bat pour son ex-mari, dans d’autres cas, son méga yacht Luna de 350 millions de livres sterling, qu’il a acheté au propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, et sa collection d’art de 100 millions de livres sterling.

Bien que M. Akhmedov aurait offert à son ex-femme 100 millions de livres sterling pour régler le problème, elle l’a poursuivi devant les tribunaux de cinq pays, l’action de la Haute Cour contre son fils étant la dernière d’une série de batailles juridiques très médiatisées.

Le mois dernier, des membres de l’équipe juridique de sa mère ont perquisitionné l’appartement de 30 millions de livres sterling de Temur à Londres, qui lui avait été donné par son père à l’âge de 19 ans, pour rechercher des documents pertinents à l’affaire.

Selon des documents judiciaires, 58 appareils électroniques ont été saisis dans l’appartement de luxe, notamment des téléphones portables, des clés USB et même un jeu Peppa Pig.

Un parking souterrain et une cave à vin ont également été fouillés à la recherche de preuves indiquant qu’il avait aidé son père à empêcher que son argent ne soit saisi par les tribunaux britanniques.