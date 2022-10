L’ex-épouse de l’acteur pakistanais Feroze Khan, Syeda Aliza Sultan, partage des preuves de violence domestique ; laisse les internautes choqués

L’acteur pakistanais Feroze Khan et son ex-épouse Syeda Aliza Sultan ont récemment publié des déclarations alors qu’ils annonçaient la nouvelle de leur divorce. Syeda a fait des allégations choquantes contre son ex-mari pour violence domestique, infidélité et chantage. Eh bien, maintenant, les deux mènent une bataille juridique devant les tribunaux pour la garde de leurs deux enfants Mohammed Sultan Khan et Fatima Khan.

Syeda a même partagé des preuves de violence domestique devant le tribunal et les images ont choqué tout le monde. Syeda a révélé les images montrant ses mains et ses yeux meurtris et ces photos déchirantes ont montré qu’elle avait subi des violences physiques au cours de son mariage de 4 ans. Ses photos partagées de violence domestique sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Regardez les photos de Syeda Aliza Sultan –

Plus tôt, Syeda a écrit une note sur Instagram et son message disait : “Notre mariage de quatre ans a été un chaos total. En plus de la violence physique et psychologique continue pendant cette période, j’ai dû endurer l’infidélité, le chantage et la dégradation de la part de mon mari. . Après mûre réflexion, je suis arrivé à la triste conclusion que je ne peux pas passer toute ma vie de cette manière horrible.”

Feroze a réagi aux allégations de son ex-femme et a déclaré que leur divorce avait été finalisé le 2 septembre et qu’il avait déposé une plainte en droit de la famille demandant la garde et le droit de visite de ses enfants.