L’ex-épouse de la star des Cubs de Chicago Ben Zobrist, Julianna, demande 4 millions de dollars pour L’indemniser après avoir eu une liaison avec le pasteur

L’ex-épouse de la star des Cubs de Chicago, Ben Zobrist, demande 4 millions de dollars en compensation pour sa décision de prendre un congé de l’équipe après avoir eu une liaison avec le pasteur du couple.

Julianna Zobrist, une chanteuse pop électronique chrétienne, fera valoir lors du procès en divorce du mois prochain que Ben est « coupable de ne pas avoir préservé les biens conjugaux » parce qu’il a pris un congé pour travailler sur leurs problèmes conjugaux.

Ben et Julianna Zobrist se sont mariés en 2005 Crédit : Getty

Ben a déposé une plainte séparée contre le pasteur du couple Crédit : Getty

Cela vient après que Ben, 40 ans, a déposé une plainte en mai exigeant 6 millions de dollars du pasteur de Nashville Byron Yawn, qui, selon lui, aurait eu une liaison en cours avec Julianna.

Selon les documents de la poursuite, obtenus par The Peoria Journal Star, Julianna a commencé à parler au pasteur de la Community Bible Church en 2018, et la relation est devenue sexuelle deux ans plus tard.

Elle aurait utilisé des téléphones à graveur pour communiquer avec Yawn, qui à un moment donné était le conseiller conjugal des Zobristes.

Après avoir appris l’affaire en juin 2020, Ben Zobrist a pris un congé pour régler leurs problèmes conjugaux.

La star de la MLB a raté les matchs des Cubs pendant quatre mois et a perdu 8 millions de dollars de salaire, dont la moitié est maintenant réclamée par Julianna pour elle-même, ainsi que la moitié des actifs totaux de la paire.

Son procès fait valoir qu’en raison du congé, Ben « est essentiellement passé du sommet de son art à l’abandon, ce qui a entraîné une perte de revenus massive ».

Julianna a eu une liaison avec le pasteur de Nashville Byron Yawn Crédit : Getty

Ben a demandé une répartition 60-40 des actifs Crédit : Getty

Dans les documents préalables au procès obtenus par le Chicago Tribune, l’avocat de Julianna déclare : « En 2019, il[Ben] avait un contrat avec les Cubs de Chicago pour (12 millions de dollars), mais comme il n’a joué que 2 mois, son salaire a été calculé au prorata et il n’a gagné que 4,5 millions de dollars sur les 12 millions de dollars qu’il aurait pu gagner.

L’avocat de Ben a répondu, qualifiant la demande de « totalement absurde ».

« Plutôt que d’accepter le blâme pour avoir déchiré le cœur de son mari en ayant une liaison avec leur pasteur, elle s’attendait à ce qu’il soit capable de se concentrer totalement sur un travail d’athlète d’élite qui nécessitait (100%) de son énergie physique et mentale », la réponse États.

« ‘C’est Mme Zobrist, en ayant une liaison extraconjugale et en avouant la même chose à son mari, et en ne révélant pas la véritable ampleur de sa liaison, qui lui a causé une détresse mentale et des difficultés si extrêmes qu’il a été incapable de terminer sa longue et très réussie carrière de la manière qu’il avait espérée et planifiée. »

Ben fait pression pour une répartition 60-40 des actifs, affirmant que Julianna a dépassé sa succession d' »au moins 691 602,86 $ ».

Julianna dit qu’elle a soutenu son mari dans ses problèmes de santé mentale Crédit : Getty

Byron Yawn a été le conseiller matrimonial du couple Crédit : YouTube/Forrest Crain & CO

Julianna allègue également dans les documents préalables au procès qu’elle a été forcée de « gérer [her] comportement de son mari » en raison de ses luttes contre la dépression, l’anxiété et les pensées suicidaires.

Elle soutient qu’elle a soutenu Ben tout au long de son « horaire de baseball souvent rigoureux, de nombreux matchs durent tard dans la nuit, avec les trois enfants à la remorque ».

Ben riposte que Julianna a dépassé les budgets de centaines de milliers et a payé plus de 188 000 $ des fonds du couple uniquement pour les vêtements.

Dans le procès séparé du joueur de baseball contre Yawn, il affirme que le pasteur a également fraudé son organisme de bienfaisance, Patriot Forward.

La poursuite indique que Yawn « » a usurpé le rôle de conseiller ministériel, violé et trahi la confiance que lui avait confiée le plaignant, violé son obligation fiduciaire envers le plaignant et abusé de son accès en tant que conseiller pour s’engager dans une relation sexuelle inappropriée avec le l’épouse du plaignant.

Yawn et Julianna ont tous deux admis l’affaire, et que les deux ont menti sur la nature de leur relation.

Yawn a répondu : « En fin de compte, une femme a le droit de choisir avec qui elle veut être.

« Nous sommes au milieu d’un litige, donc je ne peux pas vraiment commenter davantage à ce stade, mais c’est à cela que cela se résume. »