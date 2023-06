L’ex-épouse de Kevin Costner demande 326 000 $ par mois en divorce – National

La bataille juridique entre Kevin Costner et son ex-épouse Christine Baumgartner ne fait que s’aggraver.

Dans un dossier déposé vendredi devant la Cour supérieure du comté de Santa Barbara, Baumgartner a demandé au Yellowstone acteur à payer 248 000 $ US (environ 326 300 $ CA) par mois en pension alimentaire pour leurs trois enfants communs. Elle aurait également demandé 350 000 $ US (460 600 $ CAN) en honoraires d’avocat et 150 000 $ US (197 400 $ CAN) en frais de juricomptabilité.

Selon NBC News, qui a obtenu les documents juridiques, Baumgartner, 41 ans, souhaite également que Costner, 68 ans, paie les frais de scolarité des écoles privées, les frais parascolaires et les dépenses de santé.

Baumgartner a affirmé dans le dossier du tribunal qu’elle n’avait aucun revenu du fait d’être un parent au foyer.

DOSSIER – Christine Baumgartner et Kevin Costner assistent à la première de Los Angeles de « Black or White » qui s’est tenue au Regal Cinemas, le 20 janvier 2015, à Los Angeles. Costner et Baumgartner, sa femme depuis près de 19 ans, divorcent.

Paul A. Hébert / Invision / AP, Dossier



Elle a écrit qu’en raison du « revenu extrêmement élevé à long terme » de Costner, le style de vie de la famille est « extraordinaire ».

« J’apprécie à quel point nous sommes bénis de vivre de cette façon », a poursuivi Baumgartner. « Il est important non seulement d’offrir un foyer chaleureux et confortable à nos enfants, mais aussi de leur enseigner les valeurs familiales et la gratitude. »

Une note juridique distincte des avocats de Baumgartner affirme que le flux de trésorerie mensuel moyen de Costner est supérieur à 1,53 million de dollars américains (plus de 2 millions de dollars canadiens).

Costner et Baumgartner ont trois enfants ensemble, Cayden, 15 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 12 ans.

Le couple a été marié pendant 18 ans. Baumgartner a demandé le divorce le 1er mai, invoquant des « différences irréconciliables ».

Plus tôt ce mois-ci, Costner s’est plaint au tribunal que Baumgartner n’avait pas quitté sa maison du sud de la Californie, malgré une clause de leur accord prénuptial nécessitant son départ. Costner a affirmé que l’accord, qui a été signé lorsque le couple s’est marié en 2004, donne à Baumgartner 30 jours pour quitter la propriété après avoir demandé le divorce.

DOSSIER – Kevin Costner a affirmé que son ex-épouse Christine Baumgartner refusait de quitter son domicile californien malgré les termes de leur accord prénuptial.

Arturo Holmes/FilmMagic



Costner a également affirmé qu’il avait déjà donné à Baumgartner 1,2 million de dollars américains (près de 1,6 million de dollars canadiens) dans le cadre de l’accord prénuptial, ainsi que 200 000 dollars américains (263 200 dollars canadiens) pour un acompte pour une nouvelle résidence. TMZ a rapporté séparément que Costner offert 10 000 $ US (13 160 $ ​​CA) pour les frais de déménagement et 30 000 $ US (39 480 $ CA) supplémentaires pour les frais de location mensuels.

Baumgartner a affirmé dans son dernier dossier judiciaire qu’elle n’avait pas touché à ces fonds. Elle a écrit que le « but » de Costner est de lui faire utiliser l’argent afin qu’il puisse faire valoir que Baumgartner n’a pas le droit de contester l’accord prénuptial.

Au moment où Baumgartner a demandé le divorce en mai, un représentant de Costner a publié une déclaration à Divertissement ce soir.

« C’est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites et ont obligé M. Costner à participer à une action en dissolution de mariage », indique le communiqué. « Nous demandons que sa vie privée, celle de Christine et de leurs enfants soient respectées alors qu’ils traversent cette période difficile. »

Baumgartner n’a pas commenté publiquement la procédure de divorce.