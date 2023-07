L’ex-épouse de Kevin Costner, Christine, doit quitter la maison californienne d’ici la fin du mois, selon le juge

Un juge a statué en faveur de Kevin Costner mercredi et a ordonné à Christine Baumgartner de quitter leur domaine de la région de Santa Barbara d’ici la fin du mois.

Costner a acheté la propriété avant leur mariage et un accord prénuptial aurait stipulé qu’elle quitterait non seulement la maison dans les 30 jours, mais qu’elle ne vivrait plus dans aucune de ses propriétés en cas de divorce.

Le juge Thomas Anderle a rejeté la demande de Baumgartner de quitter la résidence avant le 15 août. Son équipe juridique a fait valoir que le marché du logement de Santa Barbara lui avait rendu difficile la recherche d’un nouveau logement.

Ils ont également stipulé que l’offre de pension alimentaire pour enfants de Costner n’était pas ce que Baumgartner avait demandé pour leurs trois enfants. Elle demande près de 250 000 $ par mois, tandis que Costner offre 68 000 $.

La juge Anderle a fixé sa date de déménagement au 31 juillet.

AUDIENCE DE DIVORCE DE ‘YELLOWSTONE’ STAR KEVIN COSTNER: CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR SON AVOCAT CÉLÉBRITÉ

Dans des documents obtenus par Fox News Digital, Baumgartner a d’abord a demandé le divorce de l’acteur de « Field of Dreams » le 1er mai, citant des « différences irréconciliables ». La date de séparation était le 11 avril 2023.

Costner avait précédemment fait valoir dans des documents judiciaires que « sécuriser son droit d’accéder à ses résidences de propriété séparées » sur le complexe, qui surplombe l’océan à Carpinteria, en Californie, était « une priorité importante ».

« Kevin s’est déjà marié une fois et, après sa séparation, il s’est retrouvé sans domicile et incapable de vivre dans sa propre maison », a écrit l’équipe juridique de Costner dans sa demande initiale d’ordonnance.

LE DESTIN DE ‘YELLOWSTONE’ DE KEVIN COSTNER : LE CO-CRÉATEUR DIT ‘JE NE FAIS PAS F— VOUS ACCIDENTS DE VOITURE’

REGARDER: L’expert juridique Christopher C. Melcher pense que Kevin Costner « devrait être très satisfait » du résultat du tribunal

« Il ne voulait plus jamais que cela se reproduise. En raison de la nature de son travail, Kevin travaille souvent à l’extérieur de la ville. Il était et reste donc particulièrement important pour lui que lorsqu’il est à la maison, il ait une maison où aller. »

Christopher C. Melcher, célèbre avocat et associé de Walzer, Melcher et Yoda a déclaré à Fox News Digital que même si ces décisions peuvent être difficiles, « un accord est un accord » et des accords prénuptial sont en place pour cette raison.

« Je suis sûr qu’il est difficile pour Christine de quitter sa maison où elle a élevé ses enfants, mais un accord est un accord », a déclaré Melcher. « Elle a conclu un accord avec Kevin selon lequel si jamais ils rompaient, elle déménagerait dans les 30 jours, alors le juge ne fait que respecter cette promesse. »

La star de « Dances With Wolves » et Baumgartner ont tous deux demandé la garde conjointe de leurs trois enfants : Cayden, 15 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 12 ans. Une audience est prévue le 12 juillet dans l’affaire de la garde des enfants.

REGARDER: L’expert juridique Christopher C. Melcher donne son avis sur la procédure de divorce de Kevin Costner

« Il demande 68 000 $ de pension alimentaire pour enfants à payer à Christine ; elle veut 248 000 $ par mois », a déclaré Melcher. « Je suppose qu’il pense que le juge Anderle le soutiendra sur sa demande. »

Melcher a également été impressionné par le rythme des procédures judiciaires.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« C’était incroyablement rapide », a-t-il déclaré. « La plupart de ces affaires ne se résolvent pas à la première audience, mais le juge Anderle a ordonné à Christine Costner de quitter le domicile de Kevin Costner avant le 31 juillet, donc c’est un mois plus tôt qu’elle ne le proposait.

Il a ajouté: « J’aimerais voir d’autres affaires de divorce avancer aussi rapidement que celle-ci, mais la plupart d’entre elles vont à un rythme glacial. Je pense que c’est une exception à ce que nous voyons normalement, c’est-à-dire des mois ou peut-être même des années de traînée procédure. »

En ce qui concerne Baumgartner suite aux ordonnances du juge, Melcher pense que Christine a « assez d’argent pour faire le déménagement » et sera hors de la maison d’ici le 31 juillet.

REGARDER: L’expert juridique Christopher C. Melcher dit « un accord est un accord » après l’audience de divorce de Kevin Costner

« L’offre de Kevin pour les frais de déménagement », a-t-il dit. « Elle pourrait essayer de contester cela en appel, mais je pense que ce serait une erreur, donc je pense que nous la verrons déménager d’ici le 31 juillet. »