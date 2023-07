L’ex-épouse de Kevin Costner, Christine Baumgartner, repérée au tribunal alors que le juge confirme la décision provisoire

Christine Baumgartner, l’ex-épouse de Kevin Costner, a comparu mercredi devant un tribunal de Santa Barbara alors qu’un juge statuait sur un accord provisoire de pension alimentaire pour le couple.

L’acteur de « Yellowstone » versera à l’ancien créateur de sac à main 129 755 $ par mois en pension alimentaire pour leurs trois enfants.

Baumgartner a initialement demandé 248 000 $ par mois à titre de soutien ou « à titre subsidiaire, au taux indicatif de 217 300 $ par mois, payable le premier jour de chaque mois ». Costner offrait 51 940 $ par mois.

Le juge Thomas Anderle a accordé une audience sur la preuve et, en attendant l’audience, Costner et Baumgartner devront chacun payer 50% des frais de santé, des sports et des activités parascolaires de leurs trois enfants.

Baumgartner a comparu devant le juge vêtu d’un cardigan noir avec un chemisier bleu soyeux et un pantalon noir. Son équipe juridique, comprenant l’avocat John Rydell et Marisa K. Beuoy, a parlé en son nom. Susan Wiesner s’est connectée via Zoom.

La représentation de Costner, qui comprenait Laura Wasser et Jacqueline Misho, a comparu devant le tribunal au nom de l’acteur de « Tin Cup » qui est en vacances avec ses enfants, selon des documents judiciaires précédents.

Rydell a suggéré au tribunal de combiner les dates de procès déjà établies en novembre concernant la validité de l’accord prénuptial (PMA) pour inclure désormais également des arguments dans la décision sur la pension alimentaire pour enfants.

Misho a fait valoir devant le tribunal que le problème avec la PMA et les arrangements de pension alimentaire pour enfants « ne coïncident en aucune façon ».

Cependant, la charge de travail du juge Anderle ne permet pas actuellement d’ajouter des dates supplémentaires aux dates de procès déjà établies sur le calendrier.

« Je vais commencer à chercher du temps pour savoir quand je peux le faire », a déclaré le juge Anderle.

Il pourra peut-être donner un aperçu de son calendrier lors de la prochaine audience du tribunal le 2 août.

Dans le cadre de la décision de soutien, Costner devra payer 200 000 $ en honoraires d’avocat et 100 000 $ en frais médico-légaux.

Les paiements seront effectués le « premier de chaque mois » avec « un crédit pour les sommes versées entre le 1er juillet et le 12 juillet », selon les documents judiciaires.

Dans des documents obtenus par Fox News Digital, Baumgartner a d’abord a demandé le divorce de l’acteur de « Field of Dreams » le 1er mai, citant des « différences irréconciliables ». La date de séparation était le 11 avril 2023.

Ils ont tous deux demandé la garde partagée de leurs trois enfants : Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 13 ans.

Costner a déposé son propre dossier lundi et a demandé à Baumgartner de payer 99 225 $ en honoraires et frais d’avocat de ses avocats plaidant le contrat de mariage en mai et juin, dans des documents obtenus par Fox News Digital.

« Le défendeur a engagé des honoraires d’avocat de 29 850 $ auprès de Misho Law Group pour des travaux directement liés à l’application de la disposition de la PMA (accord prénuptial) qui oblige le requérant à quitter la résidence de propriété séparée du défendeur », indiquent les documents.

« Ce travail comprenait, mais sans s’y limiter : des conférences téléphoniques et des e-mails à destination et en provenance du co-conseil, des conférences téléphoniques avec le client, la rédaction, l’examen et la révision de la demande d’ordonnances, l’examen des plaidoiries d’opposition du requérant, l’examen et la révision de l’intimé. mémoires en réplique et comparution à l’audience du 5 juillet 2023. »

Son principal conseiller juridique, Laura Wasser, de Wasser, Cooperman & Mandles, a écrit dans la déclaration que son cabinet n’avait pas encore « préparé de factures pour le temps facturé en juillet ».

Des pages de factures expurgées de Wasser, Cooperman & Mandles ont été incluses dans le dossier, qui comprenait une « révision et révision » de 5 100 $ d’une déclaration de client, une « recherche juridique » pour 2 250 $ et une « Révision – Maisons Airbnb à Motecito » pour 612,50 $.

La somme totale des heures et le montant facturé sur la facture de 27 pages ont également été supprimés des archives judiciaires.

Une audience au tribunal concernant le nouveau dossier de Costner a été fixée au 2 août.

