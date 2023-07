L’ex-épouse de DJ Mustard demande une augmentation de 80 000 soutiens

DJ moutarde ex-femme séparée a surveillé le producteur, se plaignant au tribunal de la famille qu’il dépense dix fois moins pour la pension alimentaire pour enfants ordonnée par le tribunal que pour une paire de chaussures.

RadarEn ligne rapports Chanel Thierry a embauché un comptable pour passer au peigne fin les dossiers financiers du célèbre producteur afin de déterminer le montant qu’il devrait payer en pension alimentaire mensuelle. Sur la base des résultats, elle a proposé 80 000 $ pour s’assurer que le mode de vie de son enfant est maintenu de manière égale dans les deux résidences.

Sur ce, elle a soumis un plaidoyer émotionnel au tribunal dans l’espoir d’une décision en sa faveur.

“Sa maison comprend plusieurs assistants et divers stylistes de garde-robe et coiffeurs dont mes enfants et moi bénéficiions, un terrain de basket privé, une piscine, une salle de sport et un jardin potager que nous avons construit et que nos enfants apprécient.”