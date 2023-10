L’ex-épouse de Boris Johnson va aider les travaillistes à protéger les femmes du harcèlement au travail

Une éminente avocate et ex-épouse de Boris Johnson devrait être nommée nouveau « tsar de la dénonciation » du Labour, offrant des conseils sur les protections proposées pour les femmes contre le harcèlement au travail.

Marina Wheeler KC aidera le parti dans ses projets visant à renforcer les droits du travail afin de protéger les femmes des collègues violents, a rapporté l’Independent.

Wheeler est la deuxième femme de haut niveau extérieure à la politique des partis à rejoindre l’équipe de Keir Starmer. L’ancienne fonctionnaire Sue Gray, dont le rapport sur les fêtes anti-confinement à Downing Street pendant le mandat de Johnson a contribué à sa chute, est désormais chef de cabinet du Labour.

Le parti aurait prévu de donner aux femmes victimes de harcèlement au travail le statut de « dénonciatrices » pour les encourager à porter plainte sans craindre d’être sanctionnées pour avoir pris la parole.

Les travaillistes chercheraient également à donner aux conjointes de fait qui vivent avec leur partenaire les mêmes droits, y compris en matière de propriété, que les femmes mariées en cas de rupture de leur relation.

Wheeler, expert en droit du travail, conseillerait le parti sur les réformes proposées.

Elle a déclaré au journal que ce serait un « privilège » d’aider les travaillistes à protéger les femmes des collègues abusifs, en disant : «[Women in the workplace] sont trop souvent victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles et paient un lourd tribut pour s’exprimer. Sachant cela, et pour conserver leur emploi, ils souffrent en silence.»

La procureure générale fantôme, Emily Thornberry, exposera les plans dans son discours mardi à la conférence annuelle du parti à Liverpool.

Elle dira aux délégués : « C’est la différence entre un gouvernement conservateur qui prétend se soucier des droits des femmes et un parti travailliste qui les respecte. »

Les lanceurs d’alerte sont déjà protégés contre la perte injuste de leur emploi, mais la loi ne s’applique que dans certains scénarios, tels que d’éventuelles erreurs judiciaires ou des actes criminels.

Les directives gouvernementales préviennent que : « Les griefs personnels (par exemple l’intimidation, le harcèlement, la discrimination) ne sont pas couverts par la loi sur la dénonciation, à moins que votre cas particulier ne soit dans l’intérêt public. »