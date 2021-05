L’ancienne responsable de l’administration Trump, Nikki Haley, a été bombardée de vitriol après avoir fustigé la vice-présidente Kamala Harris, qui a dit aux Américains de « profiter du long week-end » alors que le pays marque le Memorial Day.

Haley, qui a été représentante permanente des États-Unis à l’ONU sous Donald Trump, a rejoint un chœur de voix conservatrices critiquant la façon dont Harris a choisi de tweeter sur le prochain Memorial Day sans épeler le nom de la fête. Elle a renvoyé le vice-président comme « non professionnel et inapte » pour son travail.

Les trois mots ont été accueillis avec colère et vitriol par les coches bleues de Twitter, qui ont déclenché une avalanche de critiques et d’attaques personnelles contre Haley. « Oui, vous l’êtes certainement » a riposté Jon Cooper, l’ancien chef de la majorité démocrate à la législature du comté de Suffolk à New York.

Brian Karem, le correspondant de Playboy à la Maison Blanche, a tiré sur Haley, suggérant qu’elle répondait à une suggestion pour décharger son âme de ses nombreuses transgressions.

La militante pour le contrôle des armes à feu Shannon Watts a accusé Haley d’être elle-même inapte à son ancien poste diplomatique. En 2017, Haley s’est plaint de devoir trop travailler au milieu d’une crise de sécurité dans la péninsule coréenne, a déclaré Watts, en publiant une capture d’écran du tweet en question.

Nikki Haley a tweeté ses plaintes au sujet d’avoir à travailler pendant un week-end de vacances lorsque la Corée du Nord a lancé un missile balistique intercontinental capable de frapper l’Alaska.… Elle était ambassadrice auprès de l’ONU à l’époque. 💁‍♀️ https://t.co/87BYWT7A5apic.twitter.com/q42ZreWJIF – Shannon Watts (@shannonrwatts) 31 mai 2021

Pendant ce temps, l’auteur Terry McMillan, qui est une femme de couleur, a reproché à Haley d’être prétendument raciste et jalouse d’un « femme noire qui a plus de pouvoir que vous n’en aurez jamais. » Haley, qui est d’origine sikhe, a été gouverneur de Caroline du Sud avant de rejoindre l’administration Trump.

Nikki, tu es raciste depuis longtemps. Ça ne va pas t’aider. Pas plus que votre jalousie manifeste envers une femme noire qui a plus de pouvoir que vous n’en aurez jamais. https://t.co/MOGgiHNA3a – Terry McMillan (@MsTerryMcMillan) 31 mai 2021

D’autres ont évoqué les propres ambitions présidentielles de Haley, l’avocat et chroniqueur politique Seth Abramson la qualifiant de « lâche » qui ne sera jamais élue en raison de son incapacité à condamner suffisamment Trump après l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill.

Nikki, l’Amérique ne votera *jamais* pour toi pour le président ou le vice-président. Vous êtes un lâche et un hypocrite, et cela laisse à désirer que vous pensiez que votre apaisement cynique triangulaire et méprisable d’une insurrection armée active se termine d’une manière ou d’une autre par vous dans un rôle de leadership national. https://t.co/otHgVliF0o – Seth Abramson (@SethAbramson) 31 mai 2021

Haley a cependant critiqué son ancien patron, affirmant que le président « a emprunté un chemin qu’il n’aurait pas dû » avec ses allégations de fraude électorale, mais elle n’a pas rejoint l’aile jamais Trump du Parti républicain.

Le représentant américain Eric Swalwell (D-CA) a également évoqué l’association de Haley avec l’ancien président, mentionnant une histoire selon laquelle Trump aurait appelé des soldats américains tués en Europe pendant la Première Guerre mondiale. « perdants » et « drageons ».

Comme beaucoup d’autres histoires sur le comportement indigne de Trump, celle-ci était basée sur des sources anonymes et n’a jamais été définitivement prouvée comme étant vraie ou fausse.

Le tweet du vice-président Harris est devenu la dernière colline à mourir dans les batailles de la culture partisane aux États-Unis. Alors que certains considéraient cela comme méprisable et très irrespectueux envers les anciens combattants américains, d’autres pensaient que c’était parfaitement bien, en fonction de leurs affiliations politiques. La réaction au tweet de Haley semble suivre le même schéma.





