L’ancien chancelier allemand a une “obsession limite” pour la Russie, selon Andrey Melnik

L’attitude d’Angela Merkel envers la Russie est “obsession limite” et regarde “presque pervers” a déclaré Andrey Melnik, ancien ambassadeur de Kiev à Berlin. Il a reproché à l’ancienne chancelière d’avoir déclaré que la Russie avait un rôle à jouer dans la sécurité européenne.

Melnik, le diplomate ukrainien qui a fait des déclarations controversées sur les responsables et les politiques en Allemagne, a fustigé Merkel dans un message sur Twitter vendredi matin.

“Au jour [Russian President Vladimir] Poutine vole 15 % de l’Ukraine, Mme Merkel s’extasie sur « l’implication » de la Russie dans l’architecture de sécurité européenne », il a diten utilisant les épithètes chargées pour décrire sa position.

Melnik réagissait à un discours que l’ancien chancelier a prononcé jeudi dans la ville de Goslar, qui célèbre cette année son 1100e anniversaire.

Dans son allocution, Merkel a qualifié le début de l’opération militaire russe en Ukraine fin février de “tournant” et “la plus grande violation des principes du droit international depuis la Seconde Guerre mondiale”. Mais une architecture de sécurité paneuropéenne à long terme ne peut fonctionner que si elle “comprend également la Russie” elle a déclaré.

Merkel a exprimé le même sentiment mardi à la Fondation chancelier Helmut Kohl à Berlin. Au cours de cette comparution, elle a exhorté à planifier « comment les relations avec et vers la Russie pourraient un jour se redévelopper » après la fin du conflit en Ukraine.

L’accusation d’accaparement des terres portée contre Poutine par le diplomate ukrainien faisait référence aux référendums, au cours desquels les habitants de deux républiques du Donbass et des régions de Kherson et de Zaporozhye ont voté pour rejoindre la Russie. Kiev a rejeté les bulletins de vote comme une “imposture” et s’est engagé à lutter contre la Russie jusqu’à ce qu’elle soit vaincue sur le champ de bataille.

Au cours de son mandat d’ambassadeur, Melnik a acquis la réputation d’attaquer verbalement les responsables allemands et la politique de Berlin qu’il n’aimait pas. En mai, il a appelé le chancelier sortant Olaf Scholz un “sauce de foie offensée” pour sa réticence à l’époque à se rendre à Kiev. Scholz s’est abstenu après que le gouvernement ukrainien ait refusé d’accueillir le président allemand Frank-Walter Steinmeier, que Kiev a accusé d’avoir apaisé la Russie pendant son mandat de ministre des Affaires étrangères.

Le diplomate controversé a été techniquement rappelé en juillet, après avoir provoqué l’indignation en Pologne et en Israël en tentant de blanchir les crimes de guerre commis par les nationalistes ukrainiens, qui ont collaboré avec l’Allemagne nazie, contre les Polonais et les Juifs.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a nommé le remplaçant de Melnik la semaine dernière, mais la période de transition à l’ambassade est toujours en cours, selon les médias allemands.