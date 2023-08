L’ex-entraîneur de Michael Oher s’exprime sur le procès de Tuohy

Alors que la saison de la NFL approche à grands pas, cette histoire hors du terrain pourrait avoir autant de poids dans le cycle de l’actualité que tout ce qui est sur le point de se dérouler entre les lignes.

La campagne très publique de Michael Oher contre la famille Tuohy est en cours et les gens sortent du bois pour commenter la situation. Selon un rapport en PERSONNESl’ancien entraîneur universitaire d’Oher à Ole Miss, Hugh Freeze, a publié une déclaration évoquant son sentiment d’être « découragé » par les frictions entre Oher et les Tuohy.

Alors que Freeze dit qu’il aime les deux côtés de la bataille juridique, ses commentaires suggèrent que son… impartialité empathique fait pencher l’épaule aussi bien que Young Dro.

« Je pense que c’est triste. Je n’ai certainement pas la prétention de comprendre tous les tenants et les aboutissants de l’adoption, du conservatoire, tout ça. Je sais de quoi j’ai été témoin. J’ai été témoin d’une famille qui a totalement accueilli un jeune homme et je pense que sans cela, il n’y a pas d’histoire », a rapporté le média.

L’entraîneur-chef a poursuivi: « Je sais ceci: si Michael appelait Sean tout de suite et lui disait qu’il fallait régler ce problème, Sean et Leigh Anne seraient là à la hâte pour lui serrer le cou et lui dire qu’il est aimé. »