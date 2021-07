L’ex du médaillé olympique de Tokyo à la télévision en direct

Il ne fait aucun doute qu’actuellement, le sujet le plus tendance à travers le monde est les Jeux olympiques de Tokyo. Cette année, plusieurs moments inestimables du jeu d’été sont devenus viraux. Il y a quelques jours, une escrimeuse argentine a accepté une demande en mariage de son entraîneur en direct à la télévision. La vidéo a créé un buzz sur les réseaux sociaux et a été suivie d’une interview dans laquelle un nageur, par excitation, a largué la bombe F après avoir décroché la médaille d’or. Pour la première fois, remporter une médaille aux Jeux olympiques est apparu comme une victoire pour reconquérir son ex.

L’athlète néo-zélandais Hayden Wilde a remporté une médaille de bronze lors de l’épreuve de triathlon individuel masculin aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. En réalisant son rêve d’enfance, les gens ont fait l’éloge de Wilde. Cependant, son ancienne petite amie de l’école a regretté sa décision de le larguer.

Après la victoire de Wilde aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, le diffuseur Kiwi 1News avait passé un microphone autour de sa ville natale dans la région de Bay of Plenty en Nouvelle-Zélande. L’ordre du jour était d’interviewer certains de ses fans et ses proches. Dans cet exercice, la chaîne a reçu un message hilarant de son ancienne petite amie de l’école.

La femme n’a pas hésité à exprimer son regret de leur rupture. Tout d’abord, elle a révélé que les deux étaient allés à l’école primaire ensemble et elle est vraiment fière de lui. De plus, lorsque la journaliste lui a demandé si elle avait un message de Wilde, en regardant directement dans la caméra, elle a dit: « Je regrette d’avoir rompu avec vous. »

Ses amis ne pouvaient pas contrôler et ils ont éclaté d’un rire hystérique, cependant, la femme a réussi à s’empêcher de rire. Couvrant ce qu’elle a déclaré précédemment, la femme a déclaré: « Non, je suis tellement fière de lui. »

Malheureusement, il y a une triste nouvelle pour la femme car ses chances de retrouver son petit ami à l’école sont négligeables. C’est parce que Wilde est en couple et que sa petite amie est espagnole.

