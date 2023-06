L’ex-dirigeante écossaise commente son arrestation

Nicola Sturgeon a été interrogée par la police pendant plus de sept heures dimanche

L’ancienne première ministre écossaise Nicola Sturgeon a nié tout acte répréhensible, après que la police l’a arrêtée et interrogée dimanche, avant de la relâcher sans aucune inculpation, au milieu d’une enquête en cours sur des allégations d’inconduite financière du Parti national écossais (SNP).

« Me retrouver dans la situation que j’ai vécue alors que je suis certain de n’avoir commis aucune infraction est à la fois un choc et profondément affligeant », Sturgeon a dit dans un déclaration à sa libération.

La police écossaise a confirmé dimanche soir que la femme avait été arrêtée à 10 h 09, interrogée par des détectives et remise en liberté à 17 h 24, sans aucune accusation. « En attendant une enquête plus approfondie. » Les autorités ont également déclaré qu’elle était « un suspect dans le cadre de l’enquête en cours sur le financement et les finances du Parti national écossais. »

L’ancienne dirigeante, qui a quitté ses fonctions de première ministre et de dirigeante du Parti national écossais en avril, a déclaré qu’elle prendrait quelques jours pour « traiter ce dernier développement », mais promis « être bientôt de retour au parlement où je continuerai à représenter mes électeurs de Glasgow Southside au mieux de mes capacités. »

L’arrestation de dimanche est la troisième dans le cadre de l’opération Branchform de Police Scotland, une enquête sur des allégations selon lesquelles 600 000 £ (754 000 $) de dons politiques de partisans destinés à être dépensés dans une campagne pour promouvoir l’indépendance de Londres ont été mal dépensés par le SNP.

L’époux de l’ancienne première ministre, Peter Murrell, ancien directeur général du SNP, a été arrêté en avril. Le trésorier du parti, Colin Beattie, a également été détenu et interrogé dans le cadre de l’enquête. Tous deux ont été libérés sans inculpation.

« L’innocence n’est pas seulement une présomption à laquelle j’ai droit en droit. Je sais sans aucun doute que je suis en fait innocent de tout acte répréhensible », Sturgeon a insisté dans sa déclaration, ajoutant qu’elle ne pouvait pas entrer dans les détails « compte tenu de la nature de ce processus. »