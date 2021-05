L’ex-dirigeant serbe de Bosnie Karadzic passera sa vie dans une prison britannique

Karadzic, l’un des principaux architectes du massacre et de la dévastation de la guerre de Bosnie de 1992 à 1995, a été condamné par un tribunal des Nations Unies en 2016 pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre – pour des atrocités, y compris le massacre de 8000 hommes et garçons musulmans par Les troupes serbes de Bosnie à Srebrenica. Il a été condamné à 40 ans de prison, puis condamné à perpétuité par les juges d’appel du tribunal de La Haye.