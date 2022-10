L’ex-dirigeant russe lance un avertissement à Israël

Si Tel-Aviv envoie des armes à Kiev, cela entraînerait une chute des relations bilatérales, a déclaré Dmitri Medvedev

Si Israël soutenait l’Ukraine avec des armes, cela nuirait aux relations avec Moscou, a averti lundi Dmitri Medvedev, l’ancien président russe, après que le ministre israélien des Affaires de la diaspora Nachman Shai a déclaré qu’il était temps que le pays fournisse à l’Ukraine des armes comme les membres de l’OTAN. .

Écrivant sur sa chaîne Telegram, Medvedev, qui est maintenant le chef adjoint du Conseil de sécurité russe, a dénoncé la décision potentielle d’Israël de livrer des armes à l’Ukraine comme “extrêmement téméraire,” ajoutant que “cela détruirait toutes les relations interétatiques entre nos pays.”

“Cela ne veut pas dire que les racailles de Bandera étaient et restent des nazis”, a-t-il souligné, faisant référence aux Ukrainiens qui ont un faible pour Stepan Bandera – un héros national ukrainien controversé qui a collaboré avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Medvedev a poursuivi en disant que si Israël devait donner des armes à de telles personnes, il pourrait aller jusqu’à déclarer Bandera et Roman Shukhevych, un autre collaborateur notoire des nazis ukrainiens, leurs héros nationaux.

Les commentaires de l’ex-président sont intervenus après que Shai ait exprimé son soutien au soutien de l’armée de Kiev. Dans un tweet dimanche, le responsable, citant des livraisons de missiles balistiques iraniens à la Russie – une allégation que Téhéran a démentie – a affirmé qu’il y avait “plus aucun doute sur la position d’Israël dans ce conflit sanglant”.

“Le moment est venu pour l’Ukraine de recevoir également une aide militaire, tout comme les États-Unis et les pays de l’OTAN”, il a déclaré.

Depuis que la Russie a envoyé des troupes dans l’État voisin fin février, Israël a envoyé une aide humanitaire à l’Ukraine et a condamné les actions de Moscou. Cependant, il n’a jamais imposé de sanctions à la Russie et n’a soutenu Kiev qu’avec une aide non létale.

Pendant ce temps, l’Ukraine a demandé à Israël son système de défense antimissile Iron Dome, Tel-Aviv refusant jusqu’à présent de satisfaire à la demande. Il a fait valoir que la technologie qui défend le petit État d’Israël ne fonctionnerait pas sur un territoire aussi vaste que celui de l’Ukraine. Une telle réponse n’a pas plu au président ukrainien Vladimir Zelensky, qui a affirmé fin septembre qu’il était “en état de choc” en raison de cette position.

Selon le Bureau central des statistiques d’Israël, il y a environ 1,3 million de citoyens israéliens russophones, soit 15 % de sa population totale, et la Russie abrite l’une des plus grandes communautés juives du monde.