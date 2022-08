L’ex-dirigeant philippin et défenseur de la démocratie Ramos est enterré

MANILLE, Philippines (AP) – L’ancien président philippin Fidel Ramos a été inhumé lors de funérailles d’État mardi, salué comme un ex-général, qui a soutenu puis aidé à renverser une dictature et est devenu un défenseur de la démocratie et un réformiste capable dans sa pauvreté -pays asiatique ravagé.

Ramos est décédé le 31 juillet à 94 ans des complications du COVID-19 au centre médical de Makati dans la région de la capitale, a indiqué sa famille. Il souffrait également d’une maladie cardiaque et de démence et avait été hospitalisé et sorti de l’hôpital ces dernières années, ont déclaré d’anciens assistants.

Une urne contenant les cendres du général formé aux États-Unis, qui a servi dans les guerres de Corée et du Vietnam, a été placée dans un cercueil recouvert d’un drapeau, porté par six porteurs au milieu d’une musique sombre.

Ses restes incinérés ont été placés dans sa tombe après un cortège funèbre dirigé par des gardes d’honneur et sa famille, qui a été inondé de pétales de fleurs de deux hélicoptères. La cérémonie, qui a été diffusée en direct dans tout le pays par des chaînes de télévision publiques et majeures, a été suivie par le président nouvellement élu Ferdinand Marcos Jr. et a été couronnée par une salve de 21 coups de canon.

Marcos Jr. a rendu visite à Ramos jeudi et a présenté ses condoléances à la famille de Ramos, qui, a-t-il dit, “était un symbole de stabilité après tous les événements tumultueux de 1986”.

Marcos Jr. est le fils homonyme de l’ancien dictateur philippin, dont l’éviction en 1986 est intervenue après que Ramos – alors haut responsable de la gendarmerie philippine – et le chef de la défense Juan Ponce Enrile aient retiré leur soutien lors de défections qui ont déclenché des manifestations massives soutenues par l’armée.

Ramos était le deuxième cousin du défunt dictateur et avait aidé l’aîné Marcos à appliquer la loi martiale à partir de 1972 à une époque où des milliers de personnes étaient incarcérées, torturées et étaient victimes d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions.

Le ministère de la Défense nationale, qui était autrefois dirigé par lui, a déclaré que Ramos était un soldat décoré qui a dirigé la modernisation de l’armée, l’une des plus sous-financées d’Asie. Il a organisé les forces spéciales d’élite de l’armée et de la police nationale.

Le cigare Ramos, connu pour son appel de ralliement “nous pouvons le faire” aux Philippins, son signe du pouce levé, son souci du détail et ses poignées de main fermes, a été président de 1992 à 1998, succédant à l’icône de la démocratie Corazon Aquino.

Elle a été propulsée à la présidence en 1986 après la révolte largement pacifique du «pouvoir du peuple» qui a renversé le dictateur et est devenue un signe avant-coureur du changement dans les régimes autoritaires du monde entier.

Marcos, sa famille et ses copains ont été exilés aux États-Unis, où il est décédé en 1989.

Après l’accession d’Aquino à la présidence, Ramos est devenue chef d’état-major militaire et plus tard secrétaire à la Défense, la défendant avec succès contre plusieurs tentatives de coup d’État violentes. En 1992, Ramos a remporté les élections présidentielles et est devenu le premier président protestant de la nation majoritairement catholique romaine.

Son mandat de six ans a été marqué par des réformes majeures et des tentatives de démantèlement des télécommunications et d’autres monopoles commerciaux qui ont déclenché un boom économique rare, renforcé l’image du pays appauvri d’Asie du Sud-Est et suscité les éloges des chefs d’entreprise et de la communauté internationale.

Dans son dernier discours sur l’état de la nation devant une session conjointe du Congrès en 1997, Ramos a déclaré que seuls un développement durable, une agriculture modernisée, une industrialisation et des infrastructures adéquates permettraient au pays d’éradiquer la pauvreté. Mais il a souligné qu’il était crucial pour les Philippins de sauvegarder la démocratie.

“Nous ne pouvons pas laisser notre démocratie s’étioler, car la démocratie philippine est notre avantage comparatif unique dans le nouvel ordre mondial”, a alors déclaré Ramos. « Sans liberté, la croissance économique n’a pas de sens. Et ainsi, la liberté, les marchés et le progrès vont de pair.

L’un de ses héritages a été la signature en 1996 d’un pacte de paix entre son gouvernement et le Front de libération nationale Moro, le plus grand groupe séparatiste musulman à l’époque dans le sud instable des Philippines, patrie des minorités musulmanes.

Le calme de Ramos en temps de crise, y compris la crise financière asiatique de 1997, lui a valu le surnom de “Steady Eddie”.

Fils d’un législateur de longue date et secrétaire aux Affaires étrangères, Ramos est diplômé de l’Académie militaire américaine de West Point en 1950. Il faisait partie du contingent de combat philippin qui a combattu pendant la guerre de Corée et a également été impliqué dans la guerre du Vietnam en tant que non- ingénieur militaire civil de combat.

