L’ex-dirigeant japonais Shinzo Abe assassiné alors qu’il prononçait un discours – Shaw Local

NARA, Japon – (AP) – L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, un archi-conservateur qui divise et l’une des personnalités les plus puissantes et les plus influentes de son pays, est décédé après avoir été abattu lors d’un discours de campagne vendredi dans l’ouest du Japon, ont déclaré des responsables de l’hôpital.

Abe, 67 ans, a été abattu par derrière quelques minutes après avoir commencé son discours à Nara. Il a été transporté par avion à l’hôpital pour des soins d’urgence, mais il ne respirait pas et son cœur s’était arrêté. Il a ensuite été déclaré mort malgré un traitement d’urgence comprenant des transfusions sanguines massives, ont déclaré des responsables de l’hôpital.

La police a arrêté le tireur présumé sur les lieux d’une attaque qui a choqué de nombreuses personnes au Japon, qui est l’un des pays les plus sûrs au monde et possède certaines des lois les plus strictes en matière de contrôle des armes à feu.

Le Premier ministre Fumio Kishida et ses ministres sont revenus à la hâte à Tokyo après les événements de campagne à travers le pays après la fusillade, qu’il a qualifiée de “ignoble et barbare”. Il s’est engagé à organiser les élections législatives de dimanche comme prévu.

Le chef du service des urgences de l’Université médicale de Nara, Hidetada Fukushima, a déclaré qu’Abe avait subi des dommages importants au cœur en plus de deux blessures au cou qui ont endommagé une artère, provoquant des saignements importants. Il était en état d’arrêt cardio et pulmonaire lorsqu’il est arrivé à l’hôpital et n’a jamais retrouvé ses signes vitaux, a déclaré Fukushima.

Abe était Le dirigeant le plus ancien du Japon avant de se retirer en 2020.

La télévision publique NHK a diffusé une vidéo dramatique d’Abe prononçant un discours devant une gare de la ville de Nara, dans l’ouest du pays. Il est debout, vêtu d’un costume bleu marine, le poing levé, lorsque deux coups de feu se font entendre. La vidéo montre ensuite Abe effondré dans la rue, avec des gardes de sécurité courant vers lui. Il se tient la poitrine, sa chemise maculée de sang.

L’instant d’après, des gardes de sécurité sautent sur un homme en chemise grise allongé face contre terre sur le trottoir. Un appareil à double canon qui semblait être une arme à feu artisanale est vu sur le sol.

La police préfectorale de Nara a confirmé l’arrestation de Tetsuya Yamagami, 41 ans, soupçonné de tentative de meurtre. Ils ont dit qu’une équipe d’explosifs avait fait une descente au domicile du suspect pour recueillir des preuves. NHK a rapporté que le suspect avait servi dans la marine japonaise pendant trois ans dans les années 2000 et qu’il avait dit qu’il voulait tuer Abe parce qu’il avait des plaintes qui n’étaient pas liées à des opinions politiques.

D’autres vidéos de la scène montraient des responsables de la campagne entourant Abe. L’ancien chef était toujours très influent au sein du Parti libéral démocrate au pouvoir et dirigeait sa plus grande faction, Seiwakai. Élections pour la chambre haute du Japonla chambre la moins puissante de son parlement, sont dimanche.

“J’utilise les mots les plus durs pour condamner (l’acte)”, a déclaré Kishida alors qu’il luttait pour contrôler ses émotions. Il a déclaré que le gouvernement prévoyait de revoir la situation sécuritaire, mais a ajouté qu’Abe bénéficiait de la plus haute protection.

Les dirigeants de l’opposition ont condamné l’attaque comme un défi à la démocratie japonaise. À Tokyo, les gens se sont arrêtés dans la rue pour acheter des éditions supplémentaires de journaux ou regarder la couverture télévisée de la fusillade.

Lorsqu’il a démissionné de son poste de Premier ministre, Abe a déclaré qu’il souffrait d’une récidive de la colite ulcéreuse qu’il avait depuis son adolescence.

Il a déclaré aux journalistes à l’époque qu’il était «déchirant» de laisser bon nombre de ses objectifs inachevés. Il a parlé de son incapacité à résoudre le problème des Japonais enlevés il y a des années par la Corée du Nord, d’un différend territorial avec la Russie et d’une révision de la constitution du Japon renonçant à la guerre.

Ce dernier but était une grande raison pour laquelle il était une figure si controversée.

Son ultra-nationalisme a agacé les Corées et la Chine, et sa volonté de créer ce qu’il considérait comme une posture de défense plus normale a irrité de nombreux Japonais. Abe n’a pas réussi à atteindre son objectif chéri de réécrire formellement la constitution pacifiste rédigée par les États-Unis en raison du faible soutien du public.

Les loyalistes ont déclaré que son héritage était une relation américano-japonaise plus forte destinée à renforcer la capacité de défense du Japon. Mais Abe s’est fait des ennemis en forçant ses objectifs de défense et d’autres questions litigieuses à passer au parlement, malgré une forte opposition publique.

Abe était un sang bleu politique qui a été préparé pour suivre les traces de son grand-père, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi. Sa rhétorique politique visait souvent à faire du Japon une nation «normale» et «belle» avec une armée plus forte et un rôle plus important dans les affaires internationales.

De nombreux fonctionnaires étrangers exprimé son choc face à la fusillade.

Abe a déclaré qu’il était fier de travailler alors qu’il était à la tête d’une alliance de sécurité nippo-américaine plus forte et d’avoir dirigé la première visite d’un président américain en exercice dans la ville d’Hiroshima bombardée par des bombes atomiques. Il a également aidé Tokyo à obtenir le droit d’accueillir les Jeux olympiques de 2020 en promettant qu’une catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima était “sous contrôle” alors qu’elle ne l’était pas.

Abe est devenu le plus jeune Premier ministre du Japon en 2006, à 52 ans, mais son premier passage trop nationaliste s’est brusquement terminé un an plus tard, également à cause de sa santé.

La fin du premier mandat chargé de scandales d’Abe en tant que Premier ministre a marqué le début de six années de changement de direction annuel, dont on se souvient comme d’une ère de politique de «portes tournantes» qui manquait de stabilité et de politiques à long terme.

À son retour au pouvoir en 2012, Abe s’est engagé à revitaliser la nation et à sortir son économie de son marasme déflationniste avec sa formule “Abenomics”, qui combine relance budgétaire, assouplissement monétaire et réformes structurelles.

Il a remporté six élections nationales et a construit une emprise solide sur le pouvoir, renforçant le rôle et la capacité de défense du Japon et son alliance de sécurité avec les États-Unis. Il a également intensifié l’éducation patriotique dans les écoles et rehaussé le profil international du Japon.

Yamaguchi et Klug ont rapporté de Tokyo.

