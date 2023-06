L’ex-dirigeant écossais Nicola Sturgeon libéré après son arrestation par la police dans le cadre d’une enquête sur les finances du parti

LONDRES (AP) – L’ancienne première ministre écossaise Nicola Sturgeon, qui a dominé la politique en Écosse pendant près d’une décennie, a été arrêtée et interrogée pendant plusieurs heures dimanche par la police enquêtant sur les finances du Parti national écossais au pouvoir et indépendantiste.

La police écossaise a déclaré qu’une femme de 52 ans avait été arrêtée dimanche matin « en tant que suspecte dans le cadre de l’enquête en cours sur le financement et les finances du Parti national écossais ».

Elle a été « libérée sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie » environ six heures plus tard, a indiqué la force. La police britannique n’identifie pas les suspects tant qu’ils ne sont pas inculpés.

Sturgeon a déclaré après sa libération que son arrestation avait été « à la fois un choc et profondément bouleversante ».

« De toute évidence, étant donné la nature de ce processus, je ne peux pas entrer dans les détails », a-t-elle déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux. « Cependant, je souhaite dire ceci, et le faire dans les termes les plus forts possibles. L’innocence n’est pas seulement une présomption à laquelle j’ai droit en droit. Je sais sans aucun doute que je suis en fait innocent de tout acte répréhensible.

Le SNP a déclaré que le parti avait « pleinement coopéré à cette enquête et continuera de le faire. Cependant, il n’est pas approprié d’aborder publiquement des problèmes pendant que cette enquête est en cours. »

La police écossaise a ouvert une enquête en 2021 sur la façon dont plus de 600 000 livres (754 000 $) destinées à une campagne d’indépendance écossaise ont été dépensées.

Deux anciens responsables du SNP, Colin Beattie, qui était trésorier, et Peter Murrell, qui était directeur général, avaient déjà été arrêtés et interrogés dans le cadre de l’enquête. Comme Sturgeon, les deux ont été libérés en attendant de nouvelles enquêtes.

Murrell est le mari de Sturgeonet la police a perquisitionné le domicile du couple à Glasgow après son arrestation en avril.

Il est très inhabituel qu’un dirigeant ou ancien dirigeant d’un parti politique britannique soit arrêté. La dernière affaire de ce type concernait également les nationalistes écossais : le prédécesseur de Sturgeon au poste de premier ministre, Alex Salmond, a été arrêté en 2019 et inculpé d’une série d’infractions sexuelles, dont une tentative de viol. Il a été acquitté sur les 13 chefs d’accusation après un procès en janvier 2020.

Avant cela, en 1979, l’ancien chef du Parti libéral, Jeremy Thorpe, avait été jugé, accusé de complot et incitation au meurtre. L’homme qu’il était accusé d’avoir tenté de tuer a affirmé avoir eu une relation sexuelle à une époque où l’homosexualité était illégale. Thorpe a nié sa demande et a été acquitté.

Esturgeon a démissionné de façon inattendue en février après huit ans en tant que chef du Parti national écossais et premier ministre du gouvernement semi-autonome d’Écosse. Elle a dit alors qu’elle savait « dans ma tête et dans mon cœur » que c’était le bon moment pour elle, son parti et son pays de laisser la place à quelqu’un d’autre.

Première femme dirigeante du gouvernement décentralisé écossais, Sturgeon a conduit son parti à dominer la politique écossaise et a refaçonné le SNP d’un parti largement à enjeu unique en une force gouvernante dominante avec des positions sociales libérales.

Elle a guidé son parti lors de trois élections à l’échelle du Royaume-Uni et de deux élections écossaises, et a mené l’Écosse à travers la pandémie de coronavirus, remportant des éloges pour son style de communication clair et mesuré.

Mais Sturgeon a quitté ses fonctions au milieu des divisions du SNP et avec son objectif principal – l’indépendance du Royaume-Uni pour la nation de 5,5 millions d’habitants – non atteint.

Les électeurs écossais ont soutenu le fait de rester au Royaume-Uni lors d’un référendum de 2014 qui a été présenté comme une décision unique en une génération. Le parti veut un nouveau vote, mais la Cour suprême du Royaume-Uni a décidé que l’Écosse ne pouvait pas en organiser un sans le consentement de Londres. Le gouvernement central a refusé d’autoriser un autre référendum.

Le départ de Sturgeon a déclenché une lutte pour l’avenir du SNP au milieu des récriminations sur la baisse des effectifs du parti et des divisions sur la meilleure voie vers l’indépendance. Les sondages d’opinion suggèrent que le soutien au parti s’est affaibli, bien qu’il reste le plus populaire en Écosse.

Une course à la direction acrimonieuse pour la remplacer a vu les prétendants se quereller sur la tactique et l’héritage de Sturgeon, en particulier un projet de loi qu’elle a présenté pour faciliter la tâche des gens. changer légalement de sexe. Il a été salué comme une législation historique par les militants des droits des transgenres, mais s’est heurté à l’opposition de certains membres du SNP qui ont déclaré qu’il ignorait la nécessité de protéger les espaces non mixtes pour les femmes.

Premier ministre Humza Yousaf, qui a remporté le concours du parti en mars, a déclaré à la BBC avant l’arrestation de Sturgeon que le SNP avait traversé « certaines des semaines les plus difficiles que notre parti ait probablement connues, certainement à l’ère moderne ».