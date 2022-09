FRESNO, Californie (AP) – Un ancien directeur a été accusé dans le centre de la Californie de maltraitance d’enfants après avoir été filmé en train de frapper un élève ayant des besoins spéciaux, et son avocat a déclaré mardi que ce que la vidéo montre était hors de propos pour l’éducateur vétéran.

Brian Vollhardt, qui était le directeur de Wolters Elementary, a été accusé la semaine dernière de délit de maltraitance d’enfants après qu’une vidéo de surveillance l’ait capturé en train de pousser l’enfant le 7 juin dans la cafétéria de l’école.

« Mon client est dans l’enseignement depuis plus de 20 ans. Il a été enseignant, enseignant spécialisé et administrateur pendant de nombreuses années », a déclaré l’avocat de Vollhart, Roger Wilson, au Fresno Bee. “La conduite qui est sur la vidéo semble être complètement hors de propos pour lui.”

Le journal s’est procuré la vidéo, qui a été publiée mercredi dernier. Un jour après la publication de la vidéo, des responsables du district scolaire unifié de Fresno et du département de police de Fresno ont publié des détails sur l’enquête sur Vollhardt, qui a démissionné de son poste au sein du district le 4 août. Il a été embauché peu de temps après en tant que vice-président. directeur de Golden Plains Unified, qui a mis Vollhardt en congé administratif le 8 septembre et a déclaré qu’il attendrait l’issue de l’affaire pénale pour prendre d’autres mesures.

Le département de police a ouvert une enquête sur Vollhardt après qu’un employé du district de Fresno a contacté la police le 9 juin, a déclaré le porte-parole du département, le lieutenant Bill Dooley.

Le chef de la police, Paco Balderrama, a déclaré la semaine dernière que des “défaillances du système” au sein du département étaient à l’origine d’un mois de retard dans l’enquête. Balderrama a reconnu que la police avait reçu des preuves vidéo en juin, mais il a déclaré qu’il n’avait pas vu les images ni remis l’affaire au bureau du procureur du comté de Fresno avant mardi, après qu’un journaliste de Fresno Bee ait demandé des informations sur l’affaire à la police.

Les documents obtenus par le journal par le biais d’une demande en vertu de la loi sur les archives publiques montrent des accrochages antérieurs entre l’éducateur et l’élève. Le directeur a été accusé d’avoir forcé le même élève à terre 11 jours plus tôt, en mettant son genou dans le dos de l’enfant et en maintenant l’épaule de l’élève pendant “environ 2 à 4 minutes”, selon une plainte officielle obtenue par le journal.

Wilson a déclaré qu’il attendait toujours des informations et des preuves clés du bureau du procureur du comté de Fresno alors qu’il se prépare pour la mise en accusation de Vollhardt prévue pour le 26 septembre.

The Associated Press