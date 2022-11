L’ex d’Helen Flanagan, Scott Sinclair, rompt son silence après une rupture de choc et la star de Coronation Street retire son alliance

L’ex-fiancé d’HELEN Flanagan, Scott Sinclair, a rompu son silence après leur séparation choquante.

Le footballeur, 33 ans, a pris une photo souriante avec leurs trois enfants – Matilda, six ans, Delilah, trois ans et son fils Charlie, 19 mois – dans un centre de jeu doux et l’a légendé avec trois cœurs d’amour.

Scott Sinclair avec ses trois enfants après sa séparation d’Helen Flanagan[/caption]

Ses fans ont dit au sportif qu’ils espéraient que lui et Helen, 32 ans, pourraient résoudre leurs problèmes.

L’un d’eux a dit: “J’aimerais que vous puissiez tous les deux régler les choses. Si triste.”

Un autre a posté : « J’espère que vous allez arranger les choses. Magnifique famille .”

Un troisième a écrit: « Quelle triste fin pour une belle famille .”

Le doux cliché survient après que The Sun a révélé en exclusivité que la star de Coronation Street, Helen et Scott, s’était séparée après 13 ans ensemble.

L’actrice – qui jouait Rosie Webster dans Coronation Street – a retiré sa bague de fiançailles le mois dernier.

Helen et la star des Bristol Rovers, Scott, ont commencé à se fréquenter en 2009.

Une source a déclaré: “Helen a retiré sa bague de fiançailles et a dit à ses proches qu’elle n’était plus avec Scott.

“Ils ont traversé une période difficile cet été et après son retour d’Afrique du Sud, leur relation a pris fin.

“Helen et Scott se sont engagés à coparentalité leurs enfants, même s’ils ne sont plus en couple.”

Dans les jours qui ont suivi leur séparation, Helen sans bague a assisté aux Pride of Britain Awards avec son amie proche Brooke Vincent, habillée en diable sexy pour Halloween et maman adorée le jour.