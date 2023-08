L’ex d’Erin Patterson qui a organisé un déjeuner mortel aux champignons qui a tué ses parents « a failli mourir d’une maladie mystérieuse l’année dernière »

L’ex-mari d’une femme qui a cuisiné un déjeuner mortel aux champignons a déclaré qu’il était « presque mort » d’une mystérieuse maladie de l’estomac l’année dernière.

Erin Patterson a invité Gail et Don Patterson, ses anciens beaux-parents, et la sœur de Gail Heather Wilkinson et son mari Ian chez elle à Leongatha, Australie.

6 Erin Patterson a fondu en larmes alors qu’elle parlait aux journalistes après la mort tragique Crédit : Neuf

6 Des champignons mortels mortels poussent à l’état sauvage dans les forêts luxuriantes autour de Leongatha Crédit : Neuf

Après avoir mangé le repas – qui aurait inclus des champignons vénéneux – les invités sont tombés violemment malades et Gail, 70 ans, Heather, 66 ans et Don, 70 ans, sont décédés plus tard.

Ian, un pasteur, reste à l’hôpital dans un état critique.

L’ex d’Erin, Simon Patterson – le fils de Don et Gail – a maintenant révélé qu’il avait failli mourir en mai de l’année dernière d’une mystérieuse maladie.

Il a dit qu’il s’était effondré à la maison et avait été placé dans un coma artificiel.

Dans un article sur les réseaux sociaux, Simon a écrit : « Je me suis effondré à la maison, puis j’ai été dans un coma provoqué pendant 16 jours au cours desquels j’ai subi trois opérations d’urgence principalement sur mon intestin grêle, plus une opération planifiée supplémentaire.

« On a demandé à ma famille de venir me dire au revoir deux fois, car on ne s’attendait pas à ce que je vive.

« J’ai été en réanimation pendant 21 jours… »

On pense que Simon a entraîné des garçons de basket-ball U16 à Poowong.

Dans le message, il a remercié sa femme, Erin, et leurs deux enfants pour leur soutien.

Les détectives des homicides ont déclaré qu’Erin était une personne d’intérêt puisqu’elle avait préparé le repas et qu’elle ne présentait aucun symptôme d’empoisonnement.

Les enquêteurs ne savent toujours pas si elle a également mangé le repas – mais les flics ont confirmé qu’un déjeuner différent avait été servi à ses deux enfants.

Les agents ont saisi un certain nombre d’articles, dont un déshydrateur alimentaire qui aurait été utilisé pour préparer les champignons.

Une source policière a déclaré L’âge où les flics effectuent des tests médico-légaux sur le déshydrateur – qui a été trouvé à une décharge à proximité.

L’inspecteur-détective de la police de Victoria, Dean Thomas, a déclaré: « Elle n’a présenté aucun symptôme, mais nous devons garder l’esprit ouvert par rapport à cela, cela pourrait être très innocent, mais encore une fois, nous ne savons tout simplement pas à ce stade. »

Elle n’aurait pas répondu aux questions sur l’origine des champignons ou sur le repas qu’elle préparait pour les invités.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec des experts médicaux, des toxicologues … dans l’espoir de pouvoir comprendre exactement ce qui s’est passé et de fournir des réponses à la famille », a ajouté Thomas.

« Nous essayons de comprendre qui a mangé quoi au déjeuner, si cette personne qui n’est pas tombée malade a ou n’a pas mangé les champignons…

« Et bien sûr, nous essayons de déterminer ce qui a réellement causé l’empoisonnement des quatre personnes présentes. »

Erin a nié tout acte répréhensible et aucune accusation n’est prévue.

Elle s’est effondrée devant des caméras devant sa maison lundi et a affirmé qu’elle n’avait rien fait pendant que les flics enquêtaient.

Lorsqu’on lui a demandé d’où venaient les champignons, qui les avait cueillis ou quel repas elle préparait pour ses invités, Erin n’a pas répondu.

Elle a déclaré: « Je les aimais et je suis dévastée qu’ils soient partis.

« Gail était comme la mère que je n’avais pas parce que ma mère est décédée il y a quatre ans et Gail n’a jamais été que bonne et gentille avec moi.

« Ian et Heather étaient parmi les meilleures personnes que j’ai jamais rencontrées. Ils ne m’ont jamais rien fait de mal. »

Elle a ensuite été vue en train de charger une valise dans le coffre de sa voiture et de quitter la propriété.

Les habitants ont été stupéfaits lorsque la nouvelle des décès est apparue.

Nathan Hersey, le maire de South Gippsland, a qualifié la situation de « choquante ».

Fran Grimes, qui travaille en étroite collaboration avec Wilkinson, le ministre, a déclaré à The Age : « Je pense que c’est dévastateur. Des choses sombres se produisent dans ce monde.

Les quatre victimes ont souffert de symptômes compatibles avec la consommation de champignons mortels, notamment des nausées et des douleurs à l’estomac.

La moitié d’un champignon mortier suffit pour tuer un adulte.

6 Heather Wilkinson (à gauche) est décédée après le déjeuner alors que son mari, Ian, se bat pour sa vie Crédit : Neuf

6 Gail Patterson, l’ancienne belle-mère d’Erin, est décédée après avoir mangé le repas chez Erin Crédit : Neuf

6 Don Patterson est également décédé Crédit : Neuf