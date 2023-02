L’ex-député travailliste Jared O’Mara emprisonné pour fraude afin de financer une consommation “large” de cocaïne

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’ancien député travailliste Jared O’Mara a été emprisonné pendant quatre ans après avoir été reconnu coupable de fraude pour financer sa consommation « importante » de cocaïne.

O’Mara, qui a représenté Sheffield Hallam jusqu’en juin 2019, a été reconnu coupable de six chefs de fraude après avoir tenté de réclamer environ 24 000 £ d’argent des contribuables pour un travail qui n’a jamais été effectué et des emplois qui n’existaient pas.

Leeds Crown Court a appris qu’il avait déposé quatre réclamations pour un total de 19 400 £ auprès d’une organisation “fictive” appelée Confident About Autism South Yorkshire, dont les jurés auraient fait référence à son ami John Woodliff.

Le tribunal a dit à O’Mara qu’il prenait 5 g de cocaïne presque quotidiennement (Archives PA)

O’Mara a également été accusé d’avoir soumis un faux contrat de travail pour M. Woodliff, prétendant qu’il travaillait comme agent de soutien de circonscription.

M. Woodliff a été innocenté par le jury de tout rôle dans la fraude.

Le juge Tom Bayliss KC a déclaré que la fraude était “cynique, délibérée et malhonnête”.

Il a dit à O’Mara: “J’ai conclu que, bien que Jared O’Mara souffrait sans aucun doute d’autisme au moment des infractions, cela ne réduit pas la culpabilité.

“Vous, Jared O’Mara, êtes un homme très intelligent. Vous étiez, j’en suis sûr, capable d’exercer un jugement approprié, de faire des choix rationnels et de comprendre la nature et les conséquences de vos actions.

“Vous avez peut-être parfois eu un comportement bizarre ou démontré une pensée désordonnée.”

Le juge a ajouté: “Mais que cela ait été causé par votre trouble ou par votre consommation de drogue (ou les deux), ce n’est ni ici ni là en ce qui concerne cette fraude.

“Vous saviez parfaitement ce que vous faisiez avec cette fraude, vous vous comportiez de manière parfaitement rationnelle, voire malhonnête, et vous utilisiez votre diagnostic d’autisme pour soutirer de l’argent à Ipsa afin de financer votre style de vie axé sur la cocaïne et l’alcool. C’était délibéré, c’était cynique et c’était malhonnête.”

Mark Kelly KC, défendant O’Mara, a déclaré qu’il souhaitait s’excuser auprès de ses électeurs “pour son incapacité à démissionner en octobre 2017” lorsque des commentaires controversés qu’il avait tenus en ligne avant de devenir député ont été révélés.

“Quand il a senti qu’il était traqué par les médias, que ce soit le cas ou non, il s’est senti sous la pression des médias pour certaines circonstances qui avaient été révélées”, a déclaré M. Kelly.

Il a déclaré au tribunal qu’O’Mara était “un individu inadéquat pour faire face au stress et aux tensions de la vie publique” et “avait eu recours à la drogue, à l’alcool et à l’éloignement à bien des égards de ceux qui l’entouraient”.

“Ces circonstances étaient des circonstances très difficiles à gérer pour lui, avec ses handicaps particuliers”, a ajouté M. Kelly.

O’Mara, un ancien directeur de boîte de nuit, a été reconnu non coupable de deux accusations de fraude sur des factures d’un autre ami, Gareth Arnold, pour un travail médiatique et de relations publiques qui, selon les procureurs, n’a jamais été effectué.

Mais il a été reconnu coupable d’un délit de fraude après avoir envoyé un e-mail à Ipsa en février 2020, affirmant à tort que l’enquête policière sur lui était terminée et qu’il avait le droit de se faire payer les deux factures relatives à Arnold, qui s’élevaient à 4 650 £.

Arnold, qui est devenu le chef de cabinet d’O’Mara en juin 2019, a été reconnu coupable de trois accusations de fraude et innocenté de trois. Il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis pendant deux ans.

C’est une chute remarquable pour O’Mara, qui a stupéfié le monde politique lors des élections générales de 2017 en évinçant l’ancien vice-premier ministre Nick Clegg de ce qui était un siège libéral démocrate sûr.

Il a quitté le parti travailliste à la suite d’une série de controverses, notamment des allégations de harcèlement sexuel, de démissions et de licenciements de personnel, en plus de plaintes d’électeurs.

Au cours de son procès, il est apparu que O’Mara consommait presque quotidiennement 5 g de cocaïne, buvait une bouteille de vodka et fumait 60 cigarettes.

O’Mara, qui souffre de paralysie cérébrale, avait initialement été considéré comme un militant des droits des personnes handicapées et est devenu un défenseur de la cause, mais le tribunal a appris qu’il travaillait peu pour ses électeurs et se présentait rarement à son bureau local à Sheffield ou au parlement.