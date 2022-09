RENO, Nevada (AP) – Un ancien procureur général adjoint du Nevada qui s’est présenté à la Cour suprême de l’État et a ensuite été affilié au tristement célèbre bordel Mustang Ranch a été arrêté à Reno en tant que suspect dans un homicide en 1972 à Hawaï.

Tudor Chirila Jr., 77 ans, était détenu jeudi à la prison du comté de Washoe sans caution pour être un fugitif d’un autre État.

Dans une plainte pénale accusant Chirila de meurtre au deuxième degré, la police d’Honolulu a déclaré que des preuves ADN le liaient au coup de couteau mortel de Nancy Anderson, 19 ans.

Le Honolulu Star-Advertiser a rapporté pour la première fois que Chirila avait été arrêtée mercredi – cinq décennies après que la police a déclaré qu’il avait poignardé l’adolescente plus de 60 fois et laissé son corps dans son appartement de Waikiki le 7 janvier 1972. Anderson avait déménagé à Hawaï en octobre 1971 et travaillait dans un restaurant McDonald’s après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires l’année précédente à Bay City, dans le Michigan, selon le journal.

Il n’était pas immédiatement clair si Chirila avait un avocat ou en serait nommé un. Les dossiers de la prison n’indiquent pas quand il doit comparaître pour la première fois devant le tribunal.

La plainte pénale déposée cette semaine devant le tribunal de district d’Hawaï a déclaré que la police avait rouvert l’affaire froide à plusieurs reprises depuis le meurtre et avait reçu une information en décembre selon laquelle Chirila pourrait être un suspect.

En mars, la police a obtenu un échantillon d’ADN du fils de Chirila, John Chirila de Newport Beach, en Californie, qui l’a identifié comme l’enfant biologique d’un échantillon d’ADN trouvé sur les lieux du crime, selon la plainte pénale.

Le 6 septembre, la police de Reno a signifié un mandat de perquisition et a prélevé un échantillon d’ADN de Tudor Chirila dans son appartement de Reno. Deux jours plus tard, il a tenté de se suicider et mercredi, il a été incarcéré à la prison du comté de Reno, a rapporté jeudi le Reno Gazette Journal.

Au fil des ans, la police d’Hawaï a enquêté sur plusieurs suspects, y compris des vendeurs de couteaux au porte-à-porte qui étaient là pour essayer de vendre des couteaux des heures plus tôt, a indiqué le journal. Mais les vendeurs ont volontairement relevé leurs empreintes digitales et réussi des tests polygraphiques.

Parmi les autres suspects potentiels interrogés au fil des ans, citons les anciens petits amis d’Anderson et le gestionnaire immobilier où elle vivait.

Chirila, avocate de longue date à Reno, Carson City et dans la région du lac Tahoe, a été procureure générale adjointe à la fin des années 1970 et s’est présentée sans succès à la Cour suprême du Nevada en 1994.

Dans un acte d’accusation fédéral de 1998, les procureurs américains de Reno l’ont identifié comme l’ancien président d’une société, AGE Corp., qui servait de façade au patron du bordel du Nevada, Joe Conforte.

L’acte d’accusation accusait Conforte et d’autres de faire partie d’un complot élaboré visant à frauder le gouvernement dans le cadre d’une procédure de faillite lorsque le Mustang Ranch à l’est de Reno a été saisi par l’IRS, vendu pour arriérés d’impôts en 1990 et racheté illégalement par Conforte et ses acolytes.

Le gouvernement a affirmé que Conforte avait caché ses actifs pendant la procédure de mise en faillite pour tromper le gouvernement et racheter le bordel légal sous propriété cachée, a rapporté l’Associated Press à l’époque.

Témoignant en tant que témoin du gouvernement, Chirila a reconnu qu’il savait que la société était détenue et contrôlée par Conforte, qui avait disparu et était considérée comme un fugitif en Amérique du Sud lorsque l’affaire a été jugée en 1999.

Chirila a intenté une action contre Conforte en 1998 pour obtenir 14 millions de dollars de dommages et intérêts, alléguant que Conforte l’avait licencié à tort pour avoir coopéré avec les procureurs fédéraux.

Scott Sonner, l’Associated Press