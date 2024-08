L’ex-démocrate Tulsi Gabbard soutient Donald Trump pour la présidentielle de 2024

Tulsi Gabbard, une ancienne membre du Congrès démocrate, a approuvé le candidat républicain, Donald Trumplors de l’élection présidentielle américaine.

Gabbard, qui a servi dans l’armée en Irak, s’est présentée à l’élection présidentielle lors des primaires démocrates en 2020. Elle a quitté le parti deux ans plus tard et est devenue une figure incontournable des conférences conservatrices et des médias de droite.

S’adressant à une conférence de l’Association de la Garde nationale à Détroit, dans le Michigan, où Trump parlaitGabbard a déclaré : « Cette administration nous place face à de multiples guerres sur de multiples fronts dans des régions du monde entier et nous rapproche plus que jamais du bord de la guerre nucléaire.

« C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis déterminé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour renvoyer le président Trump à la Maison Blanche, où il pourra à nouveau nous servir en tant que commandant en chef. Car je suis convaincu que sa première tâche sera de faire le travail qui nous permettra de nous éloigner du bord de la guerre.«

Gabbard, qui représentait Hawaï au Congrès et est un ancien vice-président du Comité national démocrate, a accusé le candidat démocrate, Kamala Harrisde représailles contre les opposants politiques, de atteinte aux libertés civiles et d’utilisation des institutions américaines comme armes contre Trump et contre elle-même.

«« En tant qu’Américains, nous devons nous unir pour rejeter cette culture anti-liberté de représailles politiques et d’abus de pouvoir », a-t-elle ajouté.

L’annonce de Gabbard intervient un jour après Robert F Kennedy Jrdescendant d’une dynastie démocrate, a suspendu sa candidature à la Maison Blanche et apporté son soutien à Trump. Elon Musk, qui se décrit comme un « démocrate historiquement modéré », soutient également l’ancien président.

Les démocrates ont rejeté le soutien de Gabbard. Alex Floyd, directeur de la réponse rapide du Comité national démocrate, a déclaré : « La marque Maga de Donald Trump est si toxique qu’il en est venu à vanter le soutien d’extrémistes rebutants comme RFK Jr et Tulsi Gabbard. Gabbard et Trump ont beaucoup en commun : ils ont tous deux gagné les éloges des suprémacistes blancs et d’autres extrémistes, ont célébré l’annulation de Roe v Wade et ont fait campagne pour de dangereux négationnistes des élections. »

Trump, qui a présenté Harris comme une extrémiste de gauche, a déclaré lundi lors de la réunion : « Ce combat n’est plus entre les démocrates et les républicains. C’est un combat entre le communisme et la liberté. »

« C’est un combat très sérieux. C’est pourquoi des millions de démocrates traditionnels, dont les démocrates de FDR, les démocrates de JFK, les indépendants et les libéraux à l’ancienne, rejoignent notre mouvement. Nos sondages sont excellents. »«

Trump a admis qu’il ne savait pas que Gabbard avait servi comme lieutenant-colonel dans l’armée. «« C’est une personne spéciale », a-t-il ajouté. « Elle a beaucoup de bon sens et un grand esprit. Elle aime notre pays et elle aime les gens présents dans cette salle. »

Récemment, Gabbard a aidé Trump à se préparer pour le débat présidentiel télévisé du mois prochain contre Harris. En 2020, elle a pris Harris à partie sur la scène du débat sur son bilan en tant que procureure – un extrait qui circule encore dans les médias de droite.

Trump, qui avait déposé plus tôt des couronnes lors d’une cérémonie au cimetière national d’Arlington, célébrait le troisième anniversaire de un attentat suicide qui a tué 13 militaires américains lors du retrait d’Afghanistan. « L’humiliation en Afghanistan a déclenché l’effondrement de la crédibilité et du respect des États-Unis dans le monde entier », a-t-il déclaré à Detroit, cherchant à blâmer Harris et Joe Biden pour les morts.

Dans sa propre déclaration à l’occasion de l’anniversaire de l’attaque de l’aéroport de Kaboul, Harris a déclaré qu’elle pleurait les 13 militaires tués. « Mes prières accompagnent leurs familles et leurs proches », a-t-elle ajouté. « Mon cœur est brisé par leur douleur et leur perte. »