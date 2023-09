L’ex d’Eminem, Kim Scott Mathers, fait vibrer Pixie Cut dans une sortie rare – Hollywood Life

Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Kim Scott Mathers a refait surface en public lorsqu’elle a confirmé qu’elle retrouverait son ex-mari, Eminemchez leur fille Hailie Jadele prochain mariage. Kim, 48 ans, a été photographiée pour la première fois depuis des années en train de faire des courses dans le canton de Shelby, dans le Michigan, le 16 septembre, selon les photos publiées par Le soleil. Kim a porté une coiffure blonde coupe lutin pour la rare sortie publique. L’ex d’Eminem portait un crop top bleu avec un jean assorti et des bottes noires. Kim avait une collection de tatouages ​​sur son cou, ses bras et ses mains qui étaient entièrement visibles sur les photos des paparazzi.

Eminem, 50 ans, et Kim étaient des amoureux du lycée qui se sont mariés en 1999. Ils ont rompu en 2001, se sont remariés cinq ans plus tard, puis se sont séparés définitivement en 2006. Ils ont deux filles ensemble, âgées de 30 ans. Alaina Scottqui est adoptée, et Hailee, 27 ans.

Kim a dit Le soleil qu’elle et Eminem seront « bien sûr » au prochain mariage de Hailee avec son fiancé, Evan McClintock. Kim a également plaisanté en disant que les ex se voient « pas souvent, mais assez souvent ». Le média a rapporté qu’Eminem accompagnerait Hailee dans l’allée pour épouser Evan. Le couple s’est fiancé en février.

Au cours de l’été, Eminem et Kim se sont retrouvés chez Alaina Gatsby le magnifique-mariage à thème à Détroit, Michigan. Comme il envisage de le faire pour Hailee, le rappeur « Without Me » a accompagné sa fille aînée jusqu’à l’allée lors de sa journée spéciale. «J’avais une allée à damiers noirs et blancs de 80 pieds de long et mon père m’a accompagné dans l’allée. Il n’allait pas manquer ça », a déclaré Alaina dans une interview avec PERSONNES publié en juin.

Eminem a adopté Alaina quand lui et Kim étaient ensemble. La mère biologique d’Alana était la sœur jumelle de Kim, Aube Scott. Dawn a lutté contre la toxicomanie, ce qui a finalement conduit à une overdose mortelle en 2016. « Ma nièce fait partie de ma vie depuis sa naissance », a déclaré Eminem. Pierre roulante en 2004. « Kim et moi l’avions pratiquement, elle vivrait avec nous où que nous soyons. »

Eminem a également un enfant non binaire nommé Steviequi est l’enfant biologique de Kim avec son ex Éric Hartter.