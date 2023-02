L’ex de Vanessa Feltz, Ben Ofoedu, contraint de “quitter” les réseaux sociaux après un scandale de “tricherie”

L’ex de VANESSA Feltz, Ben Ofoedu, a “quitté” les réseaux sociaux après avoir subi un trolling massif cette semaine.

Cela fait suite aux affirmations du présentateur de télévision selon lesquelles il l’a “trompée” – mettant fin à leur relation de 16 ans.

Éclaboussure

Vanessa a annoncé sa rupture choquante avec Ben après 16 ans ensemble[/caption] INSTAGRAM

Ben a été critiqué après avoir partagé une vidéo de lui-même heureux après la séparation[/caption]

Ben, 50 ans, est accusé de mener une “double vie” tandis que Vanessa, 60 ans, est restée désemparée.

Des fans furieux l’ont qualifié d'”irrespectueux” pour avoir “ignoré” la rupture ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Il est maintenant obligé de désactiver les commentaires sur ses publications Instagram pour arrêter les messages désagréables.

Les fans de Vanessa ont critiqué Ben pour avoir partagé une vidéo de lui-même assis dans un train, rayonnant et riant alors qu’il secouait la tête et chantait sur le morceau Dreams de Fleetwood Mac.

Il a été publié après que l’histoire de leur séparation a éclaté – et certaines personnes ont estimé que c’était “inapproprié”.

D’autres ont menacé de ne plus le suivre par loyauté envers Vanessa.

La chanson emblématique qu’il a mimée comprend les paroles : “Le tonnerre ne se produit que lorsqu’il pleut, les joueurs ne vous aiment que lorsqu’ils jouent.”

Ben ne chante pas ces mots, mais utilise plutôt les paroles d’ouverture : “Maintenant, tu recommences, tu dis…”

“Dans le train vibrez à nouveau », a-t-il écrit alors qu’il était assis en première classe. “Que Dieu vous bénisse si vous lisez ceci.”

Après le contrecoup, Ben a partagé une photo d’un emoji au cœur brisé sur Instagram.

Dimanche, le Sun a révélé la séparation de choc du couple après que Vanessa, horrifiée, ait affirmé avoir découvert une “chaîne d’e-mails et de messages sur les réseaux sociaux accablants”.

Ben a maintenant quitté leur maison de 3,5 millions de livres sterling à St John’s Wood, au nord de Londres, après avoir été largué par la légende de TalkTV.

Vanessa a remercié les fans pour leur soutien en affichant un visage courageux dans une vidéo émouvante sur les réseaux sociaux.

Elle a refoulé ses larmes en parlant de sa rupture avec le chanteur de Phats & Small, Ben.

La présentatrice a déclaré qu’elle était “incroyablement triste” à propos de la fin de la relation de 16 ans.

Vanessa prétend avoir découvert des preuves qui, selon elle, prouvaient que son fiancé Ben l’avait trompée avec plusieurs femmes, la laissant “déçue” et “choquée”.

“Eh bien, je n’ai pas été sur Instagram depuis trois semaines et c’est parce que ma relation avec Ben est terminée après seize ans et honnêtement, je ne savais pas quoi vous dire sur Instagram.

“Mais maintenant, il est clair que c’est fini et j’ai vraiment l’impression qu’une fois que la confiance dans une relation a disparu, vous ne pouvez pas vraiment la récupérer et c’est ce que je dirais à n’importe qui d’autre de faire.”

Elle s’est étouffée en continuant: “Et donc je voulais juste dire que je me sens évidemment incroyablement triste et je suis assez déçue et choquée et toutes ces choses horribles mais aussi pleine de détermination. Je ne vais pas laisser cela me vaincre.

