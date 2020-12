L’ex petit ami de la professionnelle de Dancing On Ice, Vanessa Bauer, a affirmé que leur relation de deux ans avait pris fin parce qu’il « ne pouvait pas lui faire confiance ».

Louis Nathaniel dit qu’il craignait qu’ils « finissent par se tromper » lorsqu’il a déménagé à Miami en janvier 2019 et que Vanessa est restée en Angleterre pour filmer la série de patinage ITV, alors ils ont décidé de rompre à la place.

Le danseur du bateau de croisière a déclaré qu’il savait qu’il n’y avait « aucune chance » que Vanessa déménage à l’étranger avec lui en raison de son amour pour le spectacle.

«Quand je suis dans le même pays, je lui fais confiance, mais étant dans un pays différent, je ne savais pas comment cela allait se passer.

« Nous n’avons jamais voulu finir par nous tromper les uns les autres, alors nous avons pensé qu’il valait mieux y mettre fin », a déclaré Louis à The Sun.







La séparation est survenue au moment où Vanessa a été jumelée avec le morceau Love Island Wes Nelson sur Dancing On Ice.

À l’époque, les rumeurs circulaient selon lesquelles le couple se rapprochait, la petite amie de Wes de l’époque, Megan Barton Hanson, choisissant de mettre fin à leur romance alors qu’elle admettait qu’elle devenait « jalouse » de Vanessa.

Lorsque Vanessa a révélé sa rupture avec Louis, Megan a frappé sur les réseaux sociaux: « J’adore que tu décides d’annoncer ta rupture avec ton petit ami le soir de ta première représentation avec mon petit ami. »

Vanessa et Wes ont nié que leur relation ait progressé au-delà des partenaires de danse, mais Louis a déclaré qu’il trouvait toujours les histoires sur Vanessa et le morceau de télé-réalité « difficiles » à lire.







Pour la prochaine série de Dancing On Ice, Vanessa a été jumelée à l’acteur Emmerdale Joe-Warren Plant.

Le mois dernier, il a été révélé que Joe, 18 ans, s’était séparé de sa petite amie de longue date, Nicola Hadlow, 24 ans, après trois ans ensemble.

Selon The Sun, Nicola craignait que la star du feuilleton ne devienne plus engagée dans l’émission de patinage que dans leur relation et elle se sentait «mise à l’écart».







Une source a déclaré: « Vanessa est extrêmement embarrassée par cela. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien à voir avec la rupture de Joe et Nicole.

«Vanessa a été accusée d’être au centre des divisions d’autres partenaires, mais elle dit que c’est une pure coïncidence.

« Elle ne veut pas être considérée comme une mangeuse d’hommes. Elle s’entend bien avec Joe. »

Mirror Online a contacté des représentants de Vanessa pour commentaires.