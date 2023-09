L’ex de Travis Kelce met en garde Taylor Swift dans de nouveaux commentaires – Hollywood Life

Crédit d’image : Dave Shopland/Shutterstock/Matt Baron/Shutterstock

Travis Kelce ex-petite amie, personnalité de la télévision Maya Benberryavait quelques mots de choix pour Taylor Swift alors que les rumeurs d’une romance grandissent. « Tricheur un jour, tricheur toujours », a-t-elle déclaré Courrier quotidien pour les commentaires publiés le 26 septembre, faisant écho aux sentiments d’un précédent tweet supprimé. Maya, 31 ans, a poursuivi : « Taylor semble être une fille tellement amusante avec un bel esprit, alors je lui souhaite bonne chance, mais je ne serais pas une fille de filles si je ne lui conseillais pas d’être intelligente ! Je suis sûr qu’elle maîtrise désormais la capacité de voir qui est vraiment là pour elle – et qui ne fait que l’utiliser. Je ne peux qu’espérer qu’elle devienne l’enseignante dans cette situation et non l’élève.

L’étonnante coach de vie a admis qu’elle ne pouvait fonder son opinion et ses conseils que sur ce qu’elle appelait «l’homme que je connaissais quand nous sommes sortis ensemble». « Seul le temps nous le dira, mais comme le dit toujours le proverbe, un tricheur un jour, un tricheur toujours », a-t-elle conclu dans des commentaires cinglants.

Travis et Maya se sont rencontrés sur le tournage de E! série télé-réalité Attraper Kelce. Elle a « attrapé » Kelce, remportant la série et une relation avec lui. Mais après avoir fréquenté plusieurs mois, Maya a accusé l’athlète professionnel de la tromper via Twitter. « Quand vous et votre ex avez rompu il y a cinq mois et que vous découvrez via les réseaux sociaux qu’il serait dans une autre relation depuis 6 mois… », aurait-elle écrit. Travis est sorti avec un journaliste Kayla Nicole.

Les rumeurs d’une romance avec le phénomène pop Taylor Swift ont commencé en juillet, lorsque Travis a admis avoir flirté avec elle lors d’un épisode de son émission. Nouvelles hauteurs podcast. «J’étais un peu blessé de ne pas avoir pu lui remettre l’un des bracelets que j’avais confectionnés pour elle», a-t-il admis. « Je voulais en offrir un à Taylor Swift avec mon numéro dessus. » Il a ajouté: « Elle ne rencontre personne ou du moins, elle ne voulait pas me rencontrer, alors j’ai pris cela personnellement. »

Le frère de Travis Jason Kelce a apparemment confirmé la prétendue romance lors d’un entretien avec le Émission matinale WIP le 20 septembre. « C’est difficile de répondre parce que je ne sais pas vraiment grand-chose de ce qui se passe dans la vie amoureuse de Travis », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé à leur sujet. «J’essaie de garder ses affaires, ses affaires [and] restez en dehors de ce monde.

Il a poursuivi : « Mais cela dit. Je pense qu’ils se débrouillent très bien et je pense que tout cela est vrai à 100 pour cent. Taylor a ensuite été vu encourager Travis lors du match des Chiefs le 24 septembre.