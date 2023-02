L’ex de Tom Brady, Gisele Bündchen, affiche un physique en forme, est “en bonne place” après le divorce: rapport

Gisele Bündchen semble vivre sa meilleure vie après son divorce avec Tom Brady.

Le mannequin a été aperçu jeudi à Miami portant un ensemble d’entraînement bleu marine et des lunettes de soleil. Son physique tonique était pleinement visible alors qu’elle promenait un chien.

Bündchen “a beaucoup travaillé et adore ça”, a déclaré une source à People. “Elle est vraiment dans un si bon endroit.”

Les représentants de Bündchen n’ont pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

ALORS QUE TOM BRADY PREND SA RETRAITE, GISELE SE SENT AUTONOMISÉE : SON “POTENTIEL DE RETOUR À LA CÉLÉBRITÉ N’A JAMAIS ÉTÉ DÉTRUITE”

Bündchen et Brady se sont séparés l’automne dernier après 13 ans de mariage et deux enfants – Benjamin Rein, 13 ans, et Vivian Lake, 10 ans.

Depuis lors, l’ancien ange de Victoria’s Secret a été vu en vadrouille et en train de travailler.

Fin janvier, elle a été photographiée lors d’un shooting dans un maillot de bain violet plongeant signé Versace avec une coupe string.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le mannequin Sports Illustrated a également souhaité bonne chance à son ex Brady après avoir annoncé qu’il avait décidé de se retirer à nouveau de la NFL.

Brady a annoncé sa retraite avec une vidéo publiée sur son Instagram. Dans sa légende, il a écrit : “J’aime ma famille J’aime mes coéquipiers J’aime mes amis J’aime mes entraîneurs J’aime le football Je vous aime tous.”

Bündchen a aimé et commenté le message, en écrivant: “Je ne vous souhaite que des choses merveilleuses dans ce nouveau chapitre de votre vie”, avec l’emoji des mains de prière.

L’expert de la marque Eric Schiffer a expliqué à Fox News Digital que Gisele est probablement plus concentrée sur elle-même que jamais.

“La probabilité de la retraite de Tom Brady cette saison est quelque chose que Gisele considère comme très important”, a déclaré Schiffer. “C’est arrivé parce qu’elle se sent renouvelée et habilitée à se concentrer davantage sur elle-même et sur ce qui la rend heureuse.

“Avoir une carrière de retour après le divorce est quelque chose que toute personne qui a traversé une séparation atroce et écrasante raconte.”

Bündchen était l’un des mannequins les mieux payés au monde avant de se retirer de sa carrière pour se concentrer sur l’éducation de ses enfants. Elle a annoncé sa retraite du mannequinat sur piste en 2015.

Début janvier, elle a fait son retour au mannequinat en posant seins nus dans un jean taille haute pour la campagne Yayoi Kusama de Louis Vuitton.

Elle tenait deux sacs à main sur sa poitrine tandis que des points aux couleurs vives tourbillonnaient autour d’elle dans une vidéo que la maison de couture a partagée sur sa page Instagram.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport