L’ex de Tom Brady, Gisele Bündchen, achète une ferme équestre à 10 ans pour éviter les paparazzi

Gisele Bündchen a fait un achat important pour garantir que sa famille puisse avoir un peu d’intimité après son divorce très médiatisé avec l’ancienne star de la NFL, Tom Brady.

Le mannequin brésilien de 43 ans a révélé qu’elle avait acheté une ferme équestre pour que sa fille Vivian, qu’elle partage avec Brady, puisse éviter les paparazzi. Brady et Bündchen partagent également un fils, Benjamin.

« Parce que je l’emmenais monter à cet endroit, et chaque fois que je l’y emmenais, c’était devenu le centre des paparazzi », a expliqué Bündchen au magazine People. « Je me suis dit : ‘Je ne peux pas vivre comme ça. Je veux profiter de ma fille.' »

« Cela devrait être une chose amusante que nous pouvons faire ensemble. Alors je me suis dit que de cette façon, je peux lui faire pratiquer ce qu’elle aime. »

Le jeune de 10 ans a déjà pour mission d’acquérir un autre cheval et a même proposé de travailler pour aider à payer l’agrandissement de la famille.

« Il prend soin de Vivi et j’aime ça parce que c’est un cheval très facile », a admis Bündchen. « Mais elle dit déjà : ‘Maman, je dois avoir un nouveau cheval pour sauter plus haut.’ Je me dis : « Calme-toi. » « Je vais travailler, maman. Je vais travailler et je t’aiderai. » «

« Elle dit : ‘Je dois sauter plus haut.’ Je me dis : ‘Tu as 10 ans, calme-toi. Ton cheval saute comme un mètre, 20. Tout ira bien. Je pense que c’est bien là où tu sautes en ce moment.' »

Le mannequin a récemment parlé de « moments difficiles » après son divorce avec Brady.

« J’ai l’impression que chaque fois qu’il pleut, il pleut à verse », a-t-elle révélé à People. « Avec tous les rebondissements que la vie prend, tout ce que nous pouvons faire, c’est faire de notre mieux, compte tenu de ce qui se passe dans notre environnement. »

Bündchen a également décidé de devenir sobre et a remarqué une différence dans sa vie.

« Juste après avoir eu 40 ans, en fait, j’ai ressenti une énorme différence entre le moment où je buvais un verre de vin et le moment où je ne buvais pas le verre de vin », a-t-elle expliqué.

« Il est socialement accepté de prendre un verre de vin. Et les gens disent même : ‘Oh, c’est sain pour toi.’ Eh bien, ce n’est pas sain pour moi. Si vous voulez demander à votre corps ce que je demande à mon corps, c’est-à-dire beaucoup, je ne peux pas consommer toutes ces choses (alcool, caféine) car elles s’additionnent. »

Après deux ans de changement de mode de vie, Bündchen a affirmé qu’elle se sentait plus « claire » et « très vive » et qu’elle dormait « beaucoup mieux ».

Brady et Bündchen officiellement a annoncé son divorce dans des publications Instagram distinctes en octobre 2022.

L’ancien quarterback de la NFL et le mannequin avait fait l’objet de rumeurs de divorce pendant toute la saison 2022 de la NFL.

« Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage », écrivait Brady à l’époque. « Nous sommes parvenus à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir des enfants magnifiques et merveilleux qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours garantir ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent. »

Bündchen a ajouté : « La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et même s’il est bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom. toujours. »

