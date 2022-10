L’ex de Tom Brady, Bridget Moynahan, partage une citation énigmatique sur les ruptures tandis que la star de la NFL traite des rumeurs de divorce

L’ex de Tom Brady, Bridget Moynahan, a partagé une citation énigmatique sur la fin des relations alors que la star du football traite des problèmes conjugaux aux yeux du public.

Brady et Moynahan sont sortis ensemble pendant trois ans et ont mis fin à leur relation peu de temps avant que le quart-arrière de la NFL ne commence sa relation avec Gisele Bündchen en 2006.

“Tout n’est pas destiné à être réparé”, disait la citation, initialement partagée par le thérapeute familial et conjugal Vienna Pharaon. “Toutes les relations ne sont pas censées durer toute une vie. Parfois, nous devons apprendre à nous sentir à l’aise avec les cadeaux qui sont offerts à travers les ruptures et les fins au lieu des histoires de réparation et de réconciliation.”

Moynahan n’a pas ajouté ses propres réflexions sur le sujet au message.

TOM BRADY DIT QU’IL N’Y A ‘PAS DE RETRAITE DANS MON FUTUR’ MALGRÉ LES LUTTES DE BUCS

Brady a répondu aux rumeurs de divorce alors que lui et sa femme Gisele Bündchen résolvent les problèmes conjugaux signalés. Des sources ont affirmé que les problèmes conjugaux entre Bündchen et Brady n’étaient “rien de nouveau”.

“[The problems] ont 10 ans”, a déclaré un initié au magazine People. “Cela dure depuis toujours. Ce n’est rien de nouveau pour l’un comme pour l’autre.”

Plusieurs sources ont déclaré au point de vente que la décision de Brady de ne pas se retirer de la NFL avait provoqué “beaucoup de tension” entre le couple.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a initialement annoncé qu’il se retirait de la NFL après 22 saisons le 1er février. Cependant, à peine 40 jours plus tard, le vainqueur du Super Bowl a annoncé qu’il ne prenait pas sa retraite.

Le psychothérapeute Robi Ludwig a expliqué à Fox News Digital que Brady ne peut probablement pas “se concentrer” sur sa famille tout en jouant au football professionnel.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’ai l’impression que Gisele veut que Tom se concentre sur elle et la famille d’une manière qu’il ne peut pas faire en travaillant en tant que joueur de football professionnel”, a déclaré Ludwig. “Quand Tom joue au football, il est à fond. L’accent doit être mis principalement sur lui-même, ce qui est un problème. Gisele pense-t-elle que Tom est égocentrique et égoïste ? Je suppose que nous le découvrirons.”

“J’imagine que Gisèle veut que ses sentiments, ses souhaits et ses objectifs comptent, en plus de ceux de son mari. Toutes les relations ont des conflits. C’est la façon dont ces conflits sont gérés qui détermine la qualité de la relation.”

Brady et le mannequin brésilien sont mariés depuis 2009.

Le couple partage deux enfants, Vivian et Benjamin. Brady partage également son fils Jack avec Moynahan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS