Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Rich/Everett Collection

Champions de la coparentalité ! Bridget Moynahan prouvé qu’elle et son ex légende du football Tom Brady font un solide effort d’équipe pour élever leur fils de 15 ans Jack. Le magnifique Sang bleu star, 52 ans, révélée lundi Vivre avec Kelly et Mark que les parents ne poussent pas leur enfant unique à suivre leurs traces avec une carrière d’acteur ou de sport. « Je ne veux certainement pas mettre la pression sur lui pour qu’il fasse ce que je fais ou ce que fait son père », a-t-elle expliqué.

Le commentaire est venu après l’hôte Kelly Ripa a demandé en plaisantant si Jack était intéressé par une profession de dentiste. Bridget a répondu avec un sourire: « Je ne pense pas qu’il ait exprimé de rêves dentaires, et je pense vraiment qu’il est un peu comme cet enfant normal qui ne sait pas encore vraiment ce qu’il veut faire et je pense que ça va. »

Plus à propos Tom Brady

Lorsque Kelly a insisté pour savoir si Jack sortait ou non et «lâchait le football», Bridget a donné une réponse surprenante. « Non, c’est plutôt un basketteur », a-t-elle dit ! « Il adore le basket. Ouais, basket-ball et crosse », a déclaré l’actrice, dont la romance avec Tom s’est terminée en 2006. Comme les fans le savent, le père de Jack est souvent considéré comme le GOAT de la NFL, menant son équipe à 7 victoires au Super Bowl en tant que quart-arrière.

Le choix de sport alternatif de Jack ne semble pas déranger la star à la retraite, cependant, alors que Tom est allé sur son Instagram il y a quelques semaines à peine pour partager un adorable cliché avec son fils pour Fête des pères. Dans la douce légende, il a également jailli sur ses enfants, Benjamin, 13, et Viviane10 ans, qu’il partage avec son ex-femme Gisele Bundchen. « J’ai tellement appris sur ce que cela prend de mon père et pouvoir transmettre cela à Jack, Benny et Vivi signifie le monde pour moi », a partagé Tom sur le carrousel de clichés. « Ils m’ont appris à être présent (en travaillant toujours sur ce quotidien 🤣) et à chérir chaque instant (surtout😂) que nous avons en famille, car c’est ce qui compte le plus. »

Tom et Giselle se sont mariés en 2009 et se sont séparés en 2022 après que Tom ait repris sa retraite et se soit inscrit pour jouer à nouveau. Pendant ce temps, Bridget et Tom sont sortis ensemble pendant deux ans et après leur rupture en 2006, l’actrice a appris qu’elle était enceinte de Jack.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les enfants de Tom Brady : tout savoir sur ses 3 enfants et leurs mamans

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.